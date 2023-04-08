Туристы из Франции и Германии избегают Великобританию из-за Brexit

Туризм в Великобритании. Фото google.com

Туристические лидеры заявляют, что французы и немцы начинают избегать Великобритании из-за ограничений на поездки с удостоверениями личности после Brexit. Хотя туризм восстанавливается после отмены мер по борьбе с Covid в прошлом году, есть все больше признаков того, что значительное число французов и немцев — двух крупнейших рынков для британского туризма — не посещают Великобританию.

Об этом пишет The Guardian.

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С октября 2021 года гражданам ЕС требуется паспорт для въезда в Великобританию, что создает проблемы, поскольку менее половины населения Франции и Германии имеют действительный паспорт.

Правительство Джерси беспокоится о том, что это может негативно повлиять на туризм, и объявило о пилотном проекте, который позволит гражданам Франции предъявлять свои удостоверения личности во время однодневных поездок на остров. Также пешеходные туры в Оксфордшире получают заказы из Франции и Германии вдвое меньше, чем в 2019 году.

Однако, не только проблемы с паспортами стали причиной снижения числа французов и немцев, которые посещают Великобританию. Brexit подорвал восприятие Британии как гостеприимной страны для туристов. Данные Visit Britain и Anholt Ipsos Nation Brand Index показывают ухудшение отношения французов и немцев к положению Великобритании по сравнению с другими странами. В 2016 году немцы поставили Великобританию на 7-е место среди лучших мест для посещения, а французы — на 9-е. К 2022 году Великобритания опустилась на 16-е и 14-е места соответственно.

Напомним, что французское издательство выпустило первый учебник-самоучитель украинского языка, созданный по уникальной методике.