Страшно плавати: стали відомі країни, де акули найчастіше нападають на людей
Останнім часом все частіше з'являється інформація про напад акул на людей. Найбільше відпочивальників постраждали від акул у Флориді.
Про це пише CNN.
Де акули найчастіше нападають на людей
За даними експертів, минулого року було лише 57 підтверджених неспровокованих нападів акул із 8 мільярдів населення планети, п’ять із яких були смертельними. Однак у деяких місцях по всьому світу рівень нападів акул набагато вищий, ніж в інших, і з роками їх число зростає.
За 2022 рік найбільше укусів акул було у місцях:
- Флорида (259 укусів),
- Австралія (143 укуси),
- Гаваї (76 укусів),
- Південна Африка (29 укусів),
- Південна Кароліна (45 укусів),
- Каліфорнія (29 укусів),
- Північна Кароліна (31 укус),
- Острів Реюньйон (19 укусів),
- Бразилія (10 укусів),
- Багамські острови (5 укусів),
Фахівці дослідили, що в більшості жертви укусів найчастіше перебувають у воді на дошці для серфінгу, водних лижах або іншому плавучому пристрої.
Нагадаємо, на початку червня на популярному курорті у Єгипті акула напала на російського туриста. Чоловік загинув.
Згодом мережа вибухнула мемами та жартами про загибель росіянина. Українці подякували акулі за допомогу у знищені ворога.