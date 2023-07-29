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Страшно плавати: стали відомі країни, де акули найчастіше нападають на людей

29 липня 2023 18:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Страшно плавати: стали відомі країни, де акули найчастіше нападають на людей
Акула в морі. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Останнім часом все частіше з'являється інформація про напад акул на людей. Найбільше відпочивальників постраждали від акул у Флориді. 

Про це пише CNN.

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За даними експертів, минулого року було лише 57 підтверджених неспровокованих нападів акул із 8 мільярдів населення планети, п’ять із яких були смертельними. Однак у деяких місцях по всьому світу рівень нападів акул набагато вищий, ніж в інших, і з роками їх число зростає.

За 2022 рік найбільше укусів акул було у місцях:

  • Флорида (259 укусів),
  • Австралія (143 укуси),
  • Гаваї (76 укусів),
  • Південна Африка (29 укусів),
  • Південна Кароліна (45 укусів),
  • Каліфорнія (29 укусів),
  • Північна Кароліна (31 укус),
  • Острів Реюньйон (19 укусів),
  • Бразилія (10 укусів),
  • Багамські острови (5 укусів),
скріншот
Найвищі показники нападів акул між 2012 і 2021 роками. Фото: Curt Merrill and Jhasua Razo, CNN

Фахівці дослідили, що в більшості жертви укусів найчастіше перебувають у воді на дошці для серфінгу, водних лижах або іншому плавучому пристрої.

Нагадаємо, на початку червня на популярному курорті у Єгипті акула напала на російського туриста. Чоловік загинув. 

Згодом мережа вибухнула мемами та жартами про загибель росіянина. Українці подякували акулі за допомогу у знищені ворога. 

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