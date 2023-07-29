Страшно плавати: стали відомі країни, де акули найчастіше нападають на людей

Акула в морі. Фото:

Останнім часом все частіше з'являється інформація про напад акул на людей. Найбільше відпочивальників постраждали від акул у Флориді.

Про це пише CNN.

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За даними експертів, минулого року було лише 57 підтверджених неспровокованих нападів акул із 8 мільярдів населення планети, п’ять із яких були смертельними. Однак у деяких місцях по всьому світу рівень нападів акул набагато вищий, ніж в інших, і з роками їх число зростає.

За 2022 рік найбільше укусів акул було у місцях:

Флорида (259 укусів),

Австралія (143 укуси),

Гаваї (76 укусів),

Південна Африка (29 укусів),

Південна Кароліна (45 укусів),

Каліфорнія (29 укусів),

Північна Кароліна (31 укус),

Острів Реюньйон (19 укусів),

Бразилія (10 укусів),

Багамські острови (5 укусів),

Найвищі показники нападів акул між 2012 і 2021 роками. Фото: Curt Merrill and Jhasua Razo, CNN

Фахівці дослідили, що в більшості жертви укусів найчастіше перебувають у воді на дошці для серфінгу, водних лижах або іншому плавучому пристрої.

Нагадаємо, на початку червня на популярному курорті у Єгипті акула напала на російського туриста. Чоловік загинув.

Згодом мережа вибухнула мемами та жартами про загибель росіянина. Українці подякували акулі за допомогу у знищені ворога.