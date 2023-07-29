Страшно плавать: стали известны страны, где акулы чаще всего нападают на людей
В последнее время все чаще появляется информация о нападении акул на людей. Больше всего отдыхающих пострадали от акул во Флориде.
Об этом пишет CNN.
Где акулы чаще всего нападают на людей
По данным экспертов, в прошлом году было всего 57 подтвержденных неспровоцированных нападений акул из 8 миллиардов населения планеты, пять из которых были смертельными. Однако в некоторых местах по всему миру уровень приступов акул гораздо выше, чем в других, и с годами их число растет.
За 2022 год больше укусов акул было в местах:
- Флорида (259 укусов),
- Австралия (143 укуса),
- Гавайи (76 укусов),
- Южная Африка (29 укусов),
- Южная Каролина (45 укусов),
- Калифорния (29 укусов),
- Северная Каролина (31 укус),
- Остров Реюньон (19 укусов),
- Бразилия (10 укусов),
- Багамские острова (5 укусов),
Специалисты исследовали, что в большинстве жертв укусов чаще всего находятся в воде на доске для серфинга, водных лыжах или другом плавучем устройстве.
Напомним, в начале июня на популярном курорте в Египте акула напала на российского туриста. Мужчина погиб.
Впоследствии сеть разразилась мемами и шутками о гибели россиянина. Украинцы поблагодарили акул за помощь в уничтожении врага.