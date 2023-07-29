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Страшно плавать: стали известны страны, где акулы чаще всего нападают на людей

29 июля 2023 18:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Страшно плавать: стали известны страны, где акулы чаще всего нападают на людей
Акула в море. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В последнее время все чаще появляется информация о нападении акул на людей. Больше всего отдыхающих пострадали от акул во Флориде.

Об этом пишет CNN.

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По данным экспертов, в прошлом году было всего 57 подтвержденных неспровоцированных нападений акул из 8 миллиардов населения планеты, пять из которых были смертельными. Однако в некоторых местах по всему миру уровень приступов акул гораздо выше, чем в других, и с годами их число растет.

За 2022 год больше укусов акул было в местах:

  • Флорида (259 укусов),
  • Австралия (143 укуса),
  • Гавайи (76 укусов),
  • Южная Африка (29 укусов),
  • Южная Каролина (45 укусов),
  • Калифорния (29 укусов),
  • Северная Каролина (31 укус),
  • Остров Реюньон (19 укусов),
  • Бразилия (10 укусов),
  • Багамские острова (5 укусов),
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Самые высокие показатели нападений акул между 2012 и 2021 годами. Фото: Curt Merrill and Jhasua Razo, CNN

Специалисты исследовали, что в большинстве жертв укусов чаще всего находятся в воде на доске для серфинга, водных лыжах или другом плавучем устройстве.

Напомним, в начале июня на популярном курорте в Египте акула напала на российского туриста. Мужчина погиб.

Впоследствии сеть разразилась мемами и шутками о гибели россиянина. Украинцы поблагодарили акул за помощь в уничтожении врага.

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