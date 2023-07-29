Страшно плавать: стали известны страны, где акулы чаще всего нападают на людей

Акула в море. Фото:

В последнее время все чаще появляется информация о нападении акул на людей. Больше всего отдыхающих пострадали от акул во Флориде.

Об этом пишет CNN.

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Где акулы чаще всего нападают на людей

По данным экспертов, в прошлом году было всего 57 подтвержденных неспровоцированных нападений акул из 8 миллиардов населения планеты, пять из которых были смертельными. Однако в некоторых местах по всему миру уровень приступов акул гораздо выше, чем в других, и с годами их число растет.

За 2022 год больше укусов акул было в местах:

Флорида (259 укусов),

Австралия (143 укуса),

Гавайи (76 укусов),

Южная Африка (29 укусов),

Южная Каролина (45 укусов),

Калифорния (29 укусов),

Северная Каролина (31 укус),

Остров Реюньон (19 укусов),

Бразилия (10 укусов),

Багамские острова (5 укусов),

Самые высокие показатели нападений акул между 2012 и 2021 годами. Фото: Curt Merrill and Jhasua Razo, CNN

Специалисты исследовали, что в большинстве жертв укусов чаще всего находятся в воде на доске для серфинга, водных лыжах или другом плавучем устройстве.

Напомним, в начале июня на популярном курорте в Египте акула напала на российского туриста. Мужчина погиб.

Впоследствии сеть разразилась мемами и шутками о гибели россиянина. Украинцы поблагодарили акул за помощь в уничтожении врага.