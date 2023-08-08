Стало відомо, скільки автомобільних маршрутів було закрито і чому

Автомобілі на дорозі. Фото: www.thelocal.de

У Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочали роботу над реформуванням галузі міжнародних пасажирських перевезень. У цьому напрямку в першу чергу кипить робота над упорядкуванням переліку міжнародних автобусних маршрутів.

Про це написав заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

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За його словами, змыни впроваджуютьсядля покращення якості сервісу та послуг для пасажирів.

Частина маршрутів буде закрита

За рішенням профільної Комісії було закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів, з яких:

Маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі – 118;

Маршрути, що ведуть до рф – 140;

Маршрути до Польщі, заяви щодо закриття яких подали перевізники – 22.

"Зараз Міністерство розпочинає масштабні зміни у сфері міжнародних автобусних перевезень. Перший крок – це верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. Це дозволить нам бачити реальну ситуацію із перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу єЧерга для перетину кордону автобусами", — наголосив Деркач.

Заступник міністра додав, що верифікація всіх маршрутів дасть можливість розширення ринку. Адже через наявність певного маршруту лише на папері, інший перевізник не може відкрити маршрут та надавати відповідні послуги.

За словами Сергія Деркача, після верифікації маршрутів до Польщі, така ж робота буде відбуватись із маршрутами, що ведуть до інших країн.

Окрема увагу Міністерство приділить маршрутам, які пролягають через тимчасово окуповані території, але які не можуть виконуватись повноцінно чи взагалі не функціонують. У такому випадку, перевізник має звернутись до Міністерства із заявою щодо скасування чи внесення змін до маршруту.

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