Стало известно, сколько автомобильных маршрутов было закрыто и почему

Автомобили на дороге. Фото: www.thelocal.de

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры приступили к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок. В этом направлении в первую очередь кипит работа над составлением перечня международных автобусных маршрутов.

Об этом написал заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

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По его словам, изменения вводятся для улучшения качества сервиса и услуг для пассажиров.

Часть маршрутов будет закрыта

По решению профильной Комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов, из которых:

Маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши – 118;

Маршруты, ведущие в РФ – 140;

Маршруты в Польшу, заявления по закрытию которых подали перевозчики – 22.

"Сейчас Министерство начинает масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок. Первый шаг - это верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень. Это позволит нам видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса есть Очередь для пересечения границы автобусами", — подчеркнул он. Коростель.

Замминистра добавил, что верификация всех маршрутов позволит расширению рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги.

По словам Сергея Деркача, после верификации маршрутов в Польшу, такая же работа будет проходить с маршрутами, ведущими в другие страны.

Отдельное внимание Министерство уделит маршрутам, пролегающим через временно оккупированные территории, но которые не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае перевозчик должен обратиться в Министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения.

Напомним, Всемирный банк объявил о новом проекте помощи Украине. Речь идет о передаче 50 млн. долларов гранта на ремонты и восстановление транспортной инфраструктуры.