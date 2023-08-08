Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow Стало известно, сколько автомобильных маршрутов было закрыто и почему arrow

Стало известно, сколько автомобильных маршрутов было закрыто и почему

8 августа 2023 15:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Стало известно, сколько автомобильных маршрутов было закрыто и почему
Автомобили на дороге. Фото: www.thelocal.de
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры приступили к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок. В этом направлении в первую очередь кипит работа над составлением перечня международных автобусных маршрутов.

Об этом написал заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Читайте также:

По его словам, изменения вводятся для улучшения качества сервиса и услуг для пассажиров.

Часть маршрутов будет закрыта

По решению профильной Комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов, из которых:

  • Маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши – 118;
  • Маршруты, ведущие в РФ – 140;
  • Маршруты в Польшу, заявления по закрытию которых подали перевозчики – 22.

"Сейчас Министерство начинает масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок. Первый шаг - это верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень. Это позволит нам видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса есть Очередь для пересечения границы автобусами", — подчеркнул он. Коростель.

Замминистра добавил, что   верификация всех маршрутов позволит расширению рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги.

По словам Сергея Деркача, после верификации маршрутов в Польшу, такая же работа будет проходить с маршрутами, ведущими в другие страны.

Отдельное внимание Министерство уделит маршрутам, пролегающим через временно оккупированные территории, но которые не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае перевозчик должен обратиться в Министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения.

Напомним, Всемирный банк объявил о новом проекте помощи Украине. Речь идет о передаче 50 млн. долларов гранта на ремонты и восстановление транспортной инфраструктуры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз