Система авторизації ETIAS: чи платитимуть українці за в'їзд до ЄС 2024 року

Чоловік чекає на свій поїзд на вокзалі. Фото: freepik.com

У Міністерстві закордонних справ відповіли, чи введуть 2024 року нову систему авторизації подорожей ETIAS. Як відомо, вона передбачає нові правила в'їзду до ЄС для громадян країн з безвізовим режимом.

Про це повідомляє Апостроф.

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Чи введуть ETIAS 2024 року

"За інформацією ЄС, запровадження системи ETIAS, ймовірно, буде відкладено до 2025 року у зв’язку з непередбаченими технічними питаннями, а також проведенням Олімпійських ігор в Парижі 2024 року. ETIAS включає складну систему для обробки заявок безвізових мандрівників. Технічні проблеми, зокрема збоїв у програмному забезпеченні, та проблеми з інтеграцією даних, уповільнили процес розробки. Олімпійські ігри в Парижі, заплановані на 2024 рік, також відграють значну роль у затримці впровадження ETIAS. Підготовка до події використовує всі ресурси, що, в свою чергу, безпосередньо сповільнює процес впровадження ETIAS", — зазначили в міністерстві.

Там нагадали, що ідея щодо створення цієї системи з'явилася ще 2016 року. Програма передбачала покращення управління кордонами та посилення на них безпеки.

"Важливо розуміти, що ETIAS не є аналогом візової системи", — наголосили в МЗС.

Хто зможе подати заявку через ETIAS та скільки буде дійсна авторизація

Зазначається, що громадяни 59 країн, зокрема США, Канади, Австралії, Великої Британії й України, задовго до поїздки в ЄС зможуть подавати заявки через систему ETIAS, коли її введуть.

Авторизація в ETIAS діятиме три роки або до закінчення терміну дії проїзного документа, тому не доведеться реєструватися перед кожною поїздкою ЄС.

У виданні додали, що це платна послуга, її вартість — 7 євро.

Нагадаємо, що європейські країни продовжили тимчасовий захист для українських біженців ще на один рік, а саме з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. Це зробили на рівні міністрів внутрішніх справ.