Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow Система авторизации ETIAS: будут ли украинцы платить за въезд в ЕС в 2024 году arrow

Система авторизации ETIAS: будут ли украинцы платить за въезд в ЕС в 2024 году

6 октября 2023 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Система авторизации ETIAS: будут ли украинцы платить за въезд в ЕС в 2024 году
Мужчина ждет своего поезда на вокзале. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Министерстве иностранных дел ответили, введут ли в 2024 году новую систему авторизации путешествий ETIAS. Как известно, она предусматривает новые правила въезда в ЕС для граждан с безвизовым режимом.

Об этом сообщает Апостроф.

Читайте также:

Введут ли ETIAS в 2024 году

"По информации ЕС, введение системы ETIAS, вероятно, будет отложено до 2025 года в связи с непредвиденными техническими вопросами, а также проведением Олимпийских игр в Париже в 2024 году. ETIAS включает сложную систему обработки заявок безвизовых путешественников. Технические проблемы, в частности сбоев в программном обеспечении и проблемы с интеграцией данных замедлили процесс разработки. Олимпийские игры в Париже, запланированные на 2024 год, также играют значительную роль в задержке внедрения ETIAS", — отметили в министерстве.

Там напомнили, что идея создания этой системы появилась еще в 2016 году. Программа предусматривала улучшение управления границами и усиление безопасности.

"Важно понимать, что ETIAS не является аналогом визовой системы", — подчеркнули в МИД.

Кто сможет подать заявку через ETIAS и сколько будет действительна авторизация

Отмечается, что граждане 59 стран, в том числе США, Канады, Австралии, Великобритании и Украины, задолго до поездки в ЕС смогут подавать заявки через систему ETIAS, когда ее введут.

Авторизация в ETIAS будет действовать три года или до истечения срока действия проездного документа, поэтому не придется регистрироваться перед каждой поездкой ЕС.

В издании добавили, что это платная услуга, ее стоимость — 7 евро.

Напомним, что европейские страны продлили временную защиту для украинских беженцев еще на один год, а именно с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Это сделали на уровне министров внутренних дел.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз