Система авторизации ETIAS: будут ли украинцы платить за въезд в ЕС в 2024 году

Мужчина ждет своего поезда на вокзале. Фото: freepik.com

В Министерстве иностранных дел ответили, введут ли в 2024 году новую систему авторизации путешествий ETIAS. Как известно, она предусматривает новые правила въезда в ЕС для граждан с безвизовым режимом.

Об этом сообщает Апостроф.

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Введут ли ETIAS в 2024 году

"По информации ЕС, введение системы ETIAS, вероятно, будет отложено до 2025 года в связи с непредвиденными техническими вопросами, а также проведением Олимпийских игр в Париже в 2024 году. ETIAS включает сложную систему обработки заявок безвизовых путешественников. Технические проблемы, в частности сбоев в программном обеспечении и проблемы с интеграцией данных замедлили процесс разработки. Олимпийские игры в Париже, запланированные на 2024 год, также играют значительную роль в задержке внедрения ETIAS", — отметили в министерстве.

Там напомнили, что идея создания этой системы появилась еще в 2016 году. Программа предусматривала улучшение управления границами и усиление безопасности.

"Важно понимать, что ETIAS не является аналогом визовой системы", — подчеркнули в МИД.

Кто сможет подать заявку через ETIAS и сколько будет действительна авторизация

Отмечается, что граждане 59 стран, в том числе США, Канады, Австралии, Великобритании и Украины, задолго до поездки в ЕС смогут подавать заявки через систему ETIAS, когда ее введут.

Авторизация в ETIAS будет действовать три года или до истечения срока действия проездного документа, поэтому не придется регистрироваться перед каждой поездкой ЕС.

В издании добавили, что это платная услуга, ее стоимость — 7 евро.

Напомним, что европейские страны продлили временную защиту для украинских беженцев еще на один год, а именно с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Это сделали на уровне министров внутренних дел.