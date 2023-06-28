Штраф до 3500 євро: за що можуть покарати туриста в Італії

Пляж із рожевим піском у Сардинії. Фото: Google

Цього літа за купання та висадку на пляжі Роза на острові Буделлі в національному парку архіпелагу Ла-Маддалена вже оштрафували кількох людей. Все через те, що вони перебували там незаконно. Довелося їм сплатити штраф — кожному по 300 євро.

Про це пише видання Travel Tomorrow.

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Повідомляється, що на початку цього місяця двох туристів, які прогулювалися Рожевим пляжем на Сардинії незаконно, оштрафували. За кілька днів історія повторилася.

Четверо туристів, які плавали перед рожевим пляжем, також були оштрафовані. Їм довелося оплатити адміністративний штраф у розмірі 300 євро кожен. Тобто одразу їм довелося викласти 1800 євро.

Окрім незаконного перебування у закритій зоні, чимало туристів вивозить унікальний рожевий пісок як сувенір.

"Ми очікуємо, що 1200 човнів відвідуватимуть парк щодня цього літа, і занадто багато людей вивозять пісок для сувенірів, що в поєднанні з дедалі сильнішими штормами створює ерозію", — говорить директор національного парку архіпелагу Маддалена Фабріціо Фоннесу.

Острів Буделлі. Рожевий пляж. Архіпелаг Ла Мадддалена. Фото: Google

Унікальність рожевого пляжу

Рожевий пляж вважається одним з унікальних у світі. Його назва походить від кольору піску. Рожевий віддтінок піску надають уламки коралів.

Майже чверть сторіччя територія входить до складу заповідника. Туди людям заборонено.

Тепер всі, хто намагається вивезти з пляжу, зберегти або продати хоча б дрібку піску, гальки, каменів або черепашок, може бути оштрафований — від 300 євро до 3500 євро.

Острів Буделлі. Рожевий пляж. Архіпелаг Ла Мадддалена. Фото: Google

Нагадаємо, за минулий тиждень в Одесі відмічено зниження захворюваності на гострі кишкові інфекції на 15,7%. Загалом було зафіксовано 97 випадків, з яких 61% припадають на дітей. Не було зареєстровано жодного випадку холери.