Штраф до 3500 евро: за что могут наказать туриста в Италии

Пляж с розовым песком в Сардинии. Фото: Google

Этим летом за купание и высадку на пляже Роза на острове Буделли в национальном парке архипелага Ла-Маддалена уже оштрафовали несколько человек. Все потому, что они находились там незаконно. Пришлось им заплатить штраф — каждому по 300 евро.

Об этом пишет издание Travel Tomorrow.

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Сообщается, что в начале этого месяца двух туристов, которые незаконно прогуливались по Розовому пляжу на Сардинии, оштрафовали. Через несколько дней история повторилась.

Четверо туристов, которые плавали перед розовым пляжем, также были оштрафованы. Им пришлось оплатить административный штраф по 300 евро. То есть, сразу им пришлось выложить 1800 евро.

Кроме незаконного пребывания в закрытой зоне, многие туристы вывозят уникальный розовый песок как сувенир.

"Мы ожидаем, что 1200 лодок будут посещать парк ежедневно этим летом, и слишком много людей вывозят песок для сувениров, что в сочетании с растущими штормами создает эрозию", — говорит директор национального парка архипелага Маддалена Фабрицио Фоннесу.

Остров Буделли. Розовый пляж. Архипелаг Ла Мадддалена. Фото: Google

Уникальность розового пляжа

Розовый пляж считается одним из самых уникальных в мире. Его название происходит от цвета песка. Розовый оттенок песку придают обломки кораллов.

Почти четверть столетия территория входит в состав заповедника. Туда людям запрещено ездить.

Теперь все, кто пытается вывезти с пляжа, сохранить или продать хотя бы щепотку песка, гальки, камней или ракушек, может быть оштрафован — от 300 евро до 3500 евро.

Остров Буделли. Розовый пляж. Архипелаг Ла Мадддалена. Фото: Google

Напомним, за прошедшую неделю в Одессе отмечено снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 15,7%. В общей сложности было зафиксировано 97 случаев, из которых 61% приходятся на детей. Не было зарегистрировано ни одного случая холеры.