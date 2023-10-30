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Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року — яка причина

30 жовтня 2023 08:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року — яка причина
Черга на польсько-українському кордоні. Фото: PAP/Darek Delmanowicz
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Тому кордон з Польщею можуть перекрити до кінця року.

Про це повідомляє Укравтопром.

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"Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України. Акція планується терміном на два місяці, повідомляють в Міжнародній Транспортній Асоціації України", — йдеться у повідомленні.

Так, перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада. 

Причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. 

Польські перевізники вимагають:

  • повернути українським перевізникам дозволи;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;\
  • окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • отримати доступ до системи "Шлях".
кордон
скриншот допису Укравтопрому
кордон
скриншот допису Укравтопрому

Нагадаємо, що в Україні з'явилася ініціатива, згідно з якою військовозобов'язаний, який після 24 лютого 2022 року незаконно покинув територію держави, має сплатити штраф. Загалом він має заплатити орієнтовно 25 тис. гривень за кожен місяць, проведений за кордоном. 

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