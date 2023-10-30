Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року — яка причина
3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Тому кордон з Польщею можуть перекрити до кінця року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Перекриють польсько-український кордон
"Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України. Акція планується терміном на два місяці, повідомляють в Міжнародній Транспортній Асоціації України", — йдеться у повідомленні.
Так, перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.
Причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
Польські перевізники вимагають:
- повернути українським перевізникам дозволи;
- посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
- неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;\
- окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
- окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
- отримати доступ до системи "Шлях".
Нагадаємо, що в Україні з'явилася ініціатива, згідно з якою військовозобов'язаний, який після 24 лютого 2022 року незаконно покинув територію держави, має сплатити штраф. Загалом він має заплатити орієнтовно 25 тис. гривень за кожен місяць, проведений за кордоном.
Читайте Новини.LIVE!