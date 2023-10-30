Польско-украинскую границу могут перекрыть до конца года — какая причина

Очередь на польско-украинской границе. Фото: PAP/Darek Delmanowicz

3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Потому границу с Польшей могут перекрыть до конца года.

Об этом сообщает Укравтопром.

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"Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины. Акция планируется сроком на два месяца, сообщают в Международной Транспортной Ассоциации Украины", — говорится в сообщении.

Так, первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчева на 10 утра 3 ноября.

Причина забастовок — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Шлях".

скриншот поста Укравтопрома

скриншот поста Укравтопрома

Напомним, что в Украине появилась инициатива, согласно которой военнообязанный, после 24 февраля 2022 года незаконно покинувший территорию государства, должен заплатить штраф. В общей сложности он должен заплатить ориентировочно 25 тыс. гривен за каждый месяц, проведенный за границей.