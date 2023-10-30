Польско-украинскую границу могут перекрыть до конца года — какая причина
3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Потому границу с Польшей могут перекрыть до конца года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Перекроют польско-украинскую границу
"Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины. Акция планируется сроком на два месяца, сообщают в Международной Транспортной Ассоциации Украины", — говорится в сообщении.
Так, первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчева на 10 утра 3 ноября.
Причина забастовок — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Польские перевозчики требуют:
- вернуть украинским перевозчикам разрешения;
- усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;
- невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
- отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;
- отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
- получить доступ к системе "Шлях".
Напомним, что в Украине появилась инициатива, согласно которой военнообязанный, после 24 февраля 2022 года незаконно покинувший территорию государства, должен заплатить штраф. В общей сложности он должен заплатить ориентировочно 25 тыс. гривен за каждый месяц, проведенный за границей.
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