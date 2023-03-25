Паспорти "серцебиття" та друкована їжа: вчені розповіли, якою буде подорож у 2070 році

Як ми будемо подорожувати через 50 років

У майбутніх подорожах мандрівники проходитимуть паспортний контроль миттєво. "Біометричні паспорти серцебиття" замінять традиційні паспорти, унікальні серцеві підписи мандрівників будуть зчитуватися як форма ідентифікації.

Про це пише Mail Online.

Як ми будемо подорожувати у 2070 році

У звіті про майбутні подорожі easyJet 2070, йдеться про те, як вчені представляють бачення того, як ми подорожуватимемо та насолоджуватимемося відпусткою через 50 років, з надрукованими готельними буфетами та "розумними" сидіннями в літаку, які адаптуються до форми пасажира.

У звіті автори докладно розповідають про те, як подорожі в аеропорту та авіаперельоти будуть "революціонізовані завдяки технологічному прогресу", пояснюючи, що система біометричних паспортів серцебиття бачитиме підписи серцевих скорочень пасажирів і біометричні дані, зареєстровані в глобальній системі "таким же чином, як пальцем-технологія сканування друку працює сьогодні".

Зазначається, що до 2070 року серцебиття пасажирів і біометричні дані будуть зареєстровані в глобальній системі, що зробить подорож через аеропорт безперешкодною.

Ноу-хау у літаках

З’ясувалося, що ергономічні та біоміметичні "сенсорні" сидіння в літаку стануть нормою, оскільки розумні матеріали не тільки адаптуються до форм тіла пасажирів, але й до їхнього росту, ваги та температури, щоб забезпечити "максимальний індивідуальний комфорт польоту".

Тим часом розваги на борту "будуть випромінюватися прямо перед очима пасажирів за допомогою оптоелектронних пристроїв, замінюючи потребу в бортових екранах або завантажуванні фільмів перед польотом".

А повітряні таксі електронного VTOL (з вертикальним зльотом і посадкою) "позбудуться трансферу на автостоянку до аеропорту" — крім того, подорож до аеропорту стане швидшою та зручнішою, ніж будь-коли раніше, заявляють автори звіту.

Досвід розміщення за кордоном також має стати революцією, і не тільки завдяки 3D-друкованому харчуванню в готелі, що "шведський стіл", "що дозволяє відпочиваючим 3D-друкувати все, що вони хочуть їсти на сніданок, обід і вечерю".

Нові готелі

Автори передбачають, що підземні готелі, вбудовані в тканину землі, будуть "наденергоефективними та єдиними з навколишнім середовищем".

У 2070 році всі готельні номери стануть "розумними", де гості зможуть заздалегідь вибрати твердість ліжок та температуру навколишнього середовища.

І валізи справді не знадобляться, тому що відпочиваючі зможуть після прибуття надрукувати 3D-одяг, що переробляється, "підігнаного до їхнього ідеального крою та стилю".

Мандрівка в часі

Діяльність під час відпустки у 2070 році включатиме "мандрівку в часі" — носіння тактильних (або VR) костюмів на історичних місцях, щоб зануритися у славетні чудеса стародавнього світу — та підводне "морське плавання" на міні-субмаринах. А навушники перекладатимуть місцеву мову в реальному часі.

"Інновації закладені в нашій ДНК, і ми завжди кидаємо собі виклик, щоб мислити масштабно та шукати, як ми можемо зробити подорожі ще простішими... як сьогодні, так і для майбутніх поколінь. Від біометричних паспортів серцебиття до подорожей у часі відпустки, подорожі у 2070 році, ймовірно, будуть дуже різними та справді захоплюючими", — сказав генеральний директор easyJet Йохан Лундгрен.

Нагадаємо, нещодавно популярна платформа, що присвячена туризму, оголосила щорічний перелік 10 найпопулярніших міст для подорожей.

Рейтинг формували на основі відгуків користувачів. Відтак, найкращим містом для подорожей у рейтингу очолив Дубаї.