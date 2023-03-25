Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow Паспорти "серцебиття" та друкована їжа: вчені розповіли, якою буде подорож у 2070 році arrow

Паспорти "серцебиття" та друкована їжа: вчені розповіли, якою буде подорож у 2070 році

25 березня 2023 13:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як ми будемо подорожувати через 50 років
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У майбутніх подорожах мандрівники проходитимуть паспортний контроль миттєво. "Біометричні паспорти серцебиття" замінять традиційні паспорти, унікальні серцеві підписи мандрівників будуть зчитуватися як форма ідентифікації.

Про це пише Mail Online.

Читайте також:

Як ми будемо подорожувати у 2070 році

У звіті про майбутні подорожі easyJet 2070, йдеться про те, як вчені представляють бачення того, як ми подорожуватимемо та насолоджуватимемося відпусткою через 50 років, з надрукованими готельними буфетами та "розумними" сидіннями в літаку, які адаптуються до форми пасажира.

У звіті автори докладно розповідають про те, як подорожі в аеропорту та авіаперельоти будуть "революціонізовані завдяки технологічному прогресу", пояснюючи, що система біометричних паспортів серцебиття бачитиме підписи серцевих скорочень пасажирів і біометричні дані, зареєстровані в глобальній системі "таким же чином, як пальцем-технологія сканування друку працює сьогодні".

скріншот

Зазначається, що до 2070 року серцебиття пасажирів і біометричні дані будуть зареєстровані в глобальній системі, що зробить подорож через аеропорт безперешкодною.

Ноу-хау у літаках

З’ясувалося, що ергономічні та біоміметичні "сенсорні" сидіння в літаку стануть нормою, оскільки розумні матеріали не тільки адаптуються до форм тіла пасажирів, але й до їхнього росту, ваги та температури, щоб забезпечити "максимальний індивідуальний комфорт польоту".

Тим часом розваги на борту "будуть випромінюватися прямо перед очима пасажирів за допомогою оптоелектронних пристроїв, замінюючи потребу в бортових екранах або завантажуванні фільмів перед польотом".

А повітряні таксі електронного VTOL (з вертикальним зльотом і посадкою) "позбудуться трансферу на автостоянку до аеропорту" — крім того, подорож до аеропорту стане швидшою та зручнішою, ніж будь-коли раніше, заявляють автори звіту.

Досвід розміщення за кордоном також має стати революцією, і не тільки завдяки 3D-друкованому харчуванню в готелі, що "шведський стіл", "що дозволяє відпочиваючим 3D-друкувати все, що вони хочуть їсти на сніданок, обід і вечерю".

скріншот

Нові готелі

Автори передбачають, що підземні готелі, вбудовані в тканину землі, будуть "наденергоефективними та єдиними з навколишнім середовищем".

У 2070 році всі готельні номери стануть "розумними", де гості зможуть заздалегідь вибрати твердість ліжок та температуру навколишнього середовища.

І валізи справді не знадобляться, тому що відпочиваючі зможуть після прибуття надрукувати 3D-одяг, що переробляється, "підігнаного до їхнього ідеального крою та стилю".

Мандрівка в часі

Діяльність під час відпустки у 2070 році включатиме "мандрівку в часі" — носіння тактильних (або VR) костюмів на історичних місцях, щоб зануритися у славетні чудеса стародавнього світу — та підводне "морське плавання" на міні-субмаринах. А навушники перекладатимуть місцеву мову в реальному часі.

скріншот

"Інновації закладені в нашій ДНК, і ми завжди кидаємо собі виклик, щоб мислити масштабно та шукати, як ми можемо зробити подорожі ще простішими... як сьогодні, так і для майбутніх поколінь. Від біометричних паспортів серцебиття до подорожей у часі відпустки, подорожі у 2070 році, ймовірно, будуть дуже різними та справді захоплюючими", — сказав генеральний директор easyJet Йохан Лундгрен.

Нагадаємо, нещодавно популярна платформа, що присвячена туризму, оголосила щорічний перелік 10 найпопулярніших міст для подорожей.

Рейтинг формували на основі відгуків користувачів. Відтак, найкращим містом для подорожей у рейтингу очолив Дубаї. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:26 Каньє Вест повернувся в Instagram та зробив гучну заяву щодо євреїв

15:21 На Херсонщині окупанти катують жителів, які відмовляються від російських паспортів

15:17 У деяких регіонах України різко подешевшав автогаз, подекуди до 19 грн

15:10 В Одесі засудили жінку, що проводила референдум на Херсонщині: вирок суду

15:08 Скільки відсотків українців мають родичів чи знайомих, що постраждали від війни, — опитування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:59 В Укргідрометцентрі розповіли, які області України завтра "вмиються" дощами

14:56 Польща переконуватиме союзників у необхідності закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС

Новина з фото

14:53 Солістка KAZKA розповіла, коли почала жити разом з бойфрендом та про їхні спільні інтереси

14:40 Історії героїчної боротьби: на вокзалі Одеси відкрили фотовиставку

14:36 Кабмін запровадив чергове нововведення для безробітних

Новина з відео

13:40 Окупанти шукають нову тактику: Гуменюк пояснила, чи відмовиться рф від масованих обстрілів

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink: відео запуску

Новина з відео

12:51Південні штати США потерпають від торнадо: є загиблі та зруйновано будинки

Новина з відео

12:40 Загроза ракетних ударів висока: ситуація в Чорному морі

Новина з відео

12:09 Випускники Одеської морської академії візьмуть участь у "битві за море", — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:11росія може готувати "жест доброї волі" на Херсонщині, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Україна зменшила флот рф в Чорному морі на 20%, — Братчук

Новина з відео

10:05У Пенсільванії стався вибух на шоколадній фабриці: деталі

Новина з відео

07:10 Безліч рекордів для Франції у переможному матчі із Нідерландами

Новина з відео

06:05 Благовіщення 2023: теплі привітання у прозі, віршах та листівках

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Актуальне по темі

None 25 Березень 15:25

Каньє Вест повернувся в Instagram та зробив гучну заяву щодо євреїв

None 25 Березень 15:22

На Херсонщині окупанти катують жителів, які відмовляються від російських паспортів

None 25 Березень 15:23

У деяких регіонах України різко подешевшав автогаз, подекуди до 19 грн

None 25 Березень 15:15

В Одесі засудили жінку, що проводила референдум на Херсонщині: вирок суду

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB