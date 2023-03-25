Паспорта "сердцебиения" и печатная еда: ученые рассказали, каким будет путешествие в 2070 году

Как мы будем путешествовать через 50 лет

В предстоящих путешествиях путешественники будут проходить паспортный контроль мгновенно. Биометрические паспорта сердцебиения заменят традиционные паспорта, уникальные сердечные подписи путешественников будут считываться как форма идентификации.

Об этом пишет Mail Online.

Как мы будем путешествовать в 2070 году

В отчете о предстоящих путешествиях easyJet 2070 говорится, как ученые представляют видение того, как мы будем путешествовать и наслаждаться отпуском через 50 лет, с напечатанными гостиничными буфетами и "умными" сиденьями в самолете, которые адаптируются к форме пассажира.

В отчете авторы подробно рассказывают о том, как путешествия в аэропорту и авиаперелеты будут "революционизированы благодаря технологическому прогрессу", объясняя, что система биометрических паспортов сердцебиения будет видеть подписи сердечных сокращений пассажиров и биометрические данные, зарегистрированные в глобальной системе "так же, как пальцем" технология сканирования печати работает сегодня.

Отмечается, что к 2070 году сердцебиение пассажиров и биометрические данные будут зарегистрированы в глобальной системе, что сделает путешествие по аэропорту беспрепятственным.

Ноу-хау в самолетах

Выяснилось, что эргономические и биомеметические "сенсорные" сиденья в самолете станут нормой, поскольку умные материалы не только адаптируются к формам тела пассажиров, но и к их росту, весу и температуре, чтобы обеспечить "максимальный индивидуальный комфорт полета".

Между тем, развлечения на борту "будут излучаться прямо перед глазами пассажиров с помощью оптоэлектронных устройств, заменяя потребность в бортовых экранах или загружение фильмов перед полетом".

А воздушные такси электронного VTOL (с вертикальным взлетом и посадкой) "избавятся от трансфера на автостоянку в аэропорт" — кроме того, путешествие в аэропорт станет более быстрым и удобным, чем когда-либо ранее, заявляют авторы отчета.

Опыт размещения за границей также должен стать революцией, и не только благодаря 3D-печатному питанию в отеле, что "шведский стол", "позволяющий отдыхающим 3D-печатать все, что они хотят есть на завтрак, обед и ужин".

Новые отели

Авторы предполагают, что подземные отели, встроенные в ткань земли, будут "сверхэнергоэффективными и единственными с окружающей средой".

В 2070 году все гостиничные номера станут "умными", где гости смогут заранее выбрать жесткость кроватей и температуру окружающей среды.

И чемоданы действительно не понадобятся, потому что отдыхающие смогут по прибытии напечатать перерабатываемую 3D-одежду "подогнанного к их идеальному крою и стилю".

Путешествие во времени

Деятельность во время отпуска в 2070 году будет включать в себя "путешествие во времени" — ношение тактильных (или VR) костюмов на исторических местах, чтобы погрузиться в славные чудеса древнего мира - и подводное "морское плавание" на мини-субмаринах. А наушники будут переводить местный язык в реальном времени.

"Инновации заложены в нашей ДНК, и мы всегда бросаем вызов, чтобы мыслить масштабно и искать, как мы можем сделать путешествия еще проще... как сегодня, так и для будущих поколений. От биометрических паспортов сердцебиения до путешествий во время отпуска, путешествия в 2070 году, вероятно, будут очень разными и действительно увлекательными", — сказал генеральный директор easyJet Йохан Лундгрен.

Напомним, недавно популярная платформа, посвященная туризму, объявила ежегодный перечень 10 самых популярных городов для путешествий.

Рейтинг формировали на основе отзывов пользователей. Следовательно, лучшим городом для путешествий в рейтинге возглавил Дубай.