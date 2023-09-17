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Нова система авторизації: як їздитимуть українці до ЄС з 2024 року

17 вересня 2023 04:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нова система авторизації: як їздитимуть українці до ЄС з 2024 року
Черги на кордоні з Україною. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Для в’їзду до Європейського Союзу та Шенгенської зони з наступного року 2024 року потрібно буде пройти авторизацію за новою системою ETIAS, яку ЄС запровадив для безвізових країн.  

Така авторизація потрібна для в’їзду до всіх країн ЄС, окрім Ірландії, Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейну. Про це пише газета "Дзеркало тижня".

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ЄС з наступного року планує запровадити нову систему авторизації — ETIAS — для мандрівників із безвізових країн. Перед тим, як в’їжджати до Євросоюзу та Шенгенської зони, потрібно буде заповнити спеціальну анкету.

Це потрібно буде зробити на офіційному сайті або в мобільному застосунку. Після цього потрібно буде сплатити збір сумою 7 євро та отримати підтвердження авторизації на електронну пошту. Від сплати звільняються лише неповнолітні й літні люди (старші за 70 років).

В анкеті потрібно буде залишити таку інформацію:

  • особисті дані (ім’я, прізвище, дату та місце народження, стать, громадянство або громадянства, домашню адресу, номер телефону, електронну пошту);
  • імена (без прізвищ) батьків;
  • номер, серію та інші дані закордонного паспорта;
  • рівень освіти та місце роботи;
  • країну першого перебування та адресу перебування;
  • наявність кримінальних проваджень, перебування в зонах воєн і конфліктів, наявність депортацій, видворень тощо у вашій особистій історії;
  • дані про члена родини, якщо ви подаєте анкету як член родини громадянина ЄС.

Найімовірніше, після запуску ETIAS буде встановлено перехідний період тривалістю від шести до 12 місяців, коли контроль над дотриманням вимог буде не таким суворим.

Нагадаємо, Польща хоче побудувати стіну на кордоні з Росією, зокрема з Калінінградською областю. Це може відбутися вже у найближчому майбутньому.

Додамо, нещодавно в рамках дії санкції Єврокомісія заборонила в'їзд російським авто на територію Євросоюзу. З 17 вересня обмеження почнуть діяти і на території Польщі. 

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