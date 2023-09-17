Новая система авторизации: как украинцы будут ездить в ЕС с 2024 года

Очереди на границе с Украиной. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Для въезда в Европейский Союз и Шенгенскую зону со следующего года 2024 года нужно будет пройти авторизацию по новой системе ETIAS, которую ЕС ввел для безвизовых стран.

Такая авторизация необходима для въезда во все страны ЕС, кроме Ирландии, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна. Об этом пишет газета "Зеркало недели".

Читайте также:

Изменения при въезде в ЕС и Шенген

ЕС со следующего года планирует внедрить новую систему авторизации — ETIAS — для путешественников из безвизовых стран. Перед тем, как въезжать в Евросоюз и Шенгенскую зону, нужно будет заполнить специальную анкету.

Это нужно будет сделать на официальном сайте или в мобильном приложении. После этого нужно будет оплатить сбор в размере 7 евро и получить подтверждение авторизации на электронную почту. От уплаты освобождаются только несовершеннолетние и пожилые люди (старше 70 лет).

В анкете нужно будет оставить следующую информацию:

личные данные (имя, фамилия, дата и место рождения, пол, гражданство или гражданство, домашний адрес, номер телефона, электронная почта);

имена (без фамилий) родителей;

номер, серию и другие данные загранпаспорта;

уровень и место работы;

страну первого и адрес пребывания;

наличие уголовных производств, пребывание в зонах войн и конфликтов, наличие депортаций, выдворений и т.п. в вашей личной истории;

данные о члене семьи, если вы подаете анкету как член семьи гражданина ЕС.

Скорее всего, после запуска ETIAS будет установлен переходный период продолжительностью от шести до 12 месяцев, когда контроль над соблюдением требований будет не таким строгим.

Напомним, Польша хочет построить стену на границе с Россией, в том числе Калининградской областью. Это может произойти уже в обозримом будущем.

Недавно в рамках действия санкции Еврокомиссия запретила въезд российским авто на территорию Евросоюза. С 17 сентября ограничения начнут действовать на территории Польши.