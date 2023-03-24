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Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

24 березня 2023 18:30
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Куди піти в Києві: відпочинок на природі
Куди поїхати на вихідні
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Календарна весна і хороша погода надихає киян проводити час на свіжому повітрі. От тільки в умовах війни географія відпочинку змінилася, адже деокупована Київщина не до кінця розмінована. Відтак, гуляти лісами біля Ірпеня небезпечно, а деякі популярні парки, наприклад Межигір’я, тимчасово закриті. 

Куди виїхати на природу неподалік столиці  — у підбірці Новини.LIVE.

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Дендропарк "Олександрія"

Прогулянка дендропарком — можливість побачити столітні дуби, понад 4 000 видів рослин, ставки, архітектуру, фонтани. Сюди часто вирушають закохані пари на романтичні фотосесії.

Та цікавим буде відпочинок і для дітей, яких важко змусити просто довго гуляти парком. В "Олександрії" для них є музей живої природи з тваринами і птахами, а також канатний парк. 

  • Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
  • Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
  • Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
  • Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
  • Фото: Ростислав Маленков / Wikimedia commons
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Адреса: Київська обл., місто Біла Церква

Парк XII місяців

Відпочинок у цьому парку у прямому сенсі слова — донат на підтримку тварин. Зоопарк перебував в окупації і був на межі знищення російськими солдатами. Тепер працівники та тварини оговтуються, відновлюють пошкодження та чекають на відвідувачів. Відтепер ви можете почути історію другого дня народження врятованих жирафів, носорога та гієн.

  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
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Адреса: Київська обл., с.Демидів, вул. Вербова, 79

Музей просто неба у Пирогово

Чудове місце для сімейного відпочинку та прогулянок. На території музею можна не лише милуватися природою, а й вивчати етнографію України. В умовах повномасштабної війни це чудове місце, щоб показати дітям традиції побуту різних регіонів країни, аби зрозуміти, що Україна — єдина. 

Якщо пощастить, то можна потрапити на народні гуляння або ярмарки. Окрім того, у творчій студії музею вже на місці можна записатися на майстер-клас з писанкарства, петриківського розпису, гончарства, плетіння оберегів, зав'язування українських хусток тощо.

  • Фото: УНІАН
  • Фото: УНІАН
  • Фото: УНІАН
  • Фото: УНІАН
  • Фото: УНІАН
  • Фото: УНІАН
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Адреса: м.Київ, вул.Академіка Тронька,1

Ландшафтний парк у Буках

Відпочинок тут — насолода для очей. Сучасний ландшафт, зоопарк, мости, казкова галявина для дітей, пам’ятники, фонтани — це лише частина з того, що розміщено на території. Ба більше, екскурсоводи наголошують про магічні властивості деяких скульптур, тому відвідувачі намагаються доторкнутися до них і загадати бажання. Також на території багато красивих будівель, альтанок, церква, вежі, озера.

  • Фото: ALEXEY GAVRYLIUK / blog.pokupon.ua
  • Фото: doroga.ua
  • Фото: Oleg Stelmakh / elektraua.livejournal.com / elektraua.info
  • Фото: O G / Google Maps
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Адреса: Київська обл., село Буки

Витачів

Це прогулянка не парком, а цілим селом. Воно розташоване на високому пагорбі Дніпра, тому звідти відкривається найкращий вид на річку. Тут знімали історичні культові фільми, наприклад "Поводир",  адже село багате на старовинні будівлі та кургани. 

Сюди їдуть за сильною позитивною енергетикою, гарними фотографіями на сході та заході сонця. Також у теплу погоду можна скупатися та порибалити.

  • Фото: Serhii Kotko Photography / Facebook
  • Фото: Ольга Кононенко / Facebook
  • Фото: Kraina UA - Подорожі Україною / Facebook
  • Фото: Ольга Кононенко / Facebook
  • Фото: Новини.LIVE
  • Фото: Новини.LIVE
  • Фото: Serhii Kotko Photography / Facebook
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Адреса: Київська обл., село Витачів

 

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