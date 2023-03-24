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Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

24 марта 2023 18:30
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Куда пойти в Киеве: отдых на природе
Куда поехать на выходные
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Календарная весна и хорошая погода вдохновляет киевлян проводить время на открытом воздухе. Вот только в условиях войны география отдыха изменилась, ведь деоккупированная Киевщина не до конца разминирована. Следовательно, гулять по лесам возле Ирпеня опасно, а некоторые популярные парки, например Межигорье, временно закрыты.

Куда выехать на природу недалеко от столицы — в подборке Новини.LIVE.

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Дендропарк "Александрия"

Прогулка по дендропарку — возможность увидеть столетние дубы, более 4 000 видов растений, пруды, архитектуру, фонтаны. Сюда не редко отправляются влюбленные пары на романтические фотосессии.

Но интересен отдых и для детей, которых трудно заставить просто долго гулять по парку. В "Александрии" для них есть музей живой природы с животными и птицами, а также канатный парк.

  • Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
  • Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
  • Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
  • Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
  • Фото: Ростислав Маленков / Wikimedia commons
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Адрес: Киевская обл., город Белая Церковь

Парк XII месяцев

Отдых в парке в прямом смысле слова — донат в поддержку животных. Зоопарк находился в оккупации и был на грани уничтожения русскими солдатами. Теперь работники и животные приходят в себя, восстанавливают повреждения и ждут посетителей. Теперь вы можете услышать историю второго дня рождения спасенных жирафов, носорога и гиен.

  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
  • Фото: Парк XII Місяців / Facebook
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Адрес: Киевская обл., с.Демидов, ул. Вербовая, 79

Музей под открытым небом в Пирогово

Прекрасное место для семейного отдыха и прогулок. На территории музея можно не только любоваться природой, но изучать этнографию Украины. В условиях полномасштабной войны это прекрасное место, чтобы показать детям традиции быта разных регионов, чтобы понять — Украина единая.

Если повезет, можно попасть на народные гуляния или ярмарки. Кроме того, в творческой студии музея уже на месте можно записаться на мастер-класс по росписи писанок, петриковской росписи, гончарства, плетения оберегов, завязывания украинских платков и тому подобное.

  • Фото: УНІАН
  • Фото: УНІАН
  • Фото: УНІАН
  • Фото: УНІАН
  • Фото: УНІАН
  • Фото: УНІАН
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Адрес: г.Киев, ул.Академика Тронько,1

Ландшафтный парк в Буках

Отдых здесь — наслаждение для глаз. Современный ландшафт, зоопарк, мосты, сказочная лужайка для детей, памятники, фонтаны — это лишь часть того, что расположено на территории. Более того, экскурсоводы отмечают магические свойства некоторых скульптур, поэтому посетители пытаются прикоснуться к ним и загадать желания. Также на территории много красивых построек, беседок, церковь, башни, озера.

  • Фото: ALEXEY GAVRYLIUK / blog.pokupon.ua
  • Фото: doroga.ua
  • Фото: Oleg Stelmakh / elektraua.livejournal.com / elektraua.info
  • Фото: O G / Google Maps
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Адрес: Киевская обл., село Буки

Вытачев

Это прогулка не по парку, а по всей деревне. Вытачев расположен на высоком холме Днепра, поэтому оттуда открывается самый лучший вид на реку. Здесь снимали исторические культовые фильмы, например "Поводырь", ведь село богато старинными зданиями и курганами.

Сюда едут за сильной положительной энергетикой, хорошими фотографиями на восходе и закате. Также в теплую погоду можно искупаться и порыбачить.

  • Фото: Serhii Kotko Photography / Facebook
  • Фото: Ольга Кононенко / Facebook
  • Фото: Kraina UA - Подорожі Україною / Facebook
  • Фото: Ольга Кононенко / Facebook
  • Фото: Новини.LIVE
  • Фото: Новини.LIVE
  • Фото: Serhii Kotko Photography / Facebook
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Адрес: Киевская обл., село Вытачев

 

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