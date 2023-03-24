Куда пойти в Киеве: отдых на природе

Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области
Календарная весна и хорошая погода вдохновляет киевлян проводить время на открытом воздухе. Вот только в условиях войны география отдыха изменилась, ведь деоккупированная Киевщина не до конца разминирована. Следовательно, гулять по лесам возле Ирпеня опасно, а некоторые популярные парки, например Межигорье, временно закрыты.
Куда выехать на природу недалеко от столицы — в подборке Новини.LIVE.
-
За отвагу и верность стране в Одессе награды воинов Национальной гвардии Украины
-
На Буковине разоблачили очередную схему побега для уклонистов: что придумали злоумышленники
-
На Волыни детективы БЭБ обнаружили более 30 тонн поддельной бытовой химии известных брендов
-
Стало известно, будут ли наказывать Валерия Меладзе в россии за его фразу "Героям слава"
-
Украинские работодатели ищут кандидатов со знанием ChatGPT: какие условия и зарплаты
-
Скандал на Тернопольщине: 23 пациента потеряли зрение после уколов в глаза, одному удалят глаз
-
Суд избрал меру пресечения третьему организатору "блогерских вечеринок" с изнасилованиями
-
В Одессе снизилась заболеваемость туберкулезом
-
Германия впервые передала Украине новые инженерные танки
-
Пискун рассказал о возвращении детей, которых депортировали в рф: эксклюзивный эфир Новини.LIVE
Дендропарк "Александрия"
Прогулка по дендропарку — возможность увидеть столетние дубы, более 4 000 видов растений, пруды, архитектуру, фонтаны. Сюда не редко отправляются влюбленные пары на романтические фотосессии.
Но интересен отдых и для детей, которых трудно заставить просто долго гулять по парку. В "Александрии" для них есть музей живой природы с животными и птицами, а также канатный парк.
-
Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
-
Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
-
Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
-
Фото: Роман Наумов / Wikimedia commons
-
Фото: Ростислав Маленков / Wikimedia commons
Адрес: Киевская обл., город Белая Церковь
Парк XII месяцев
Отдых в парке в прямом смысле слова — донат в поддержку животных. Зоопарк находился в оккупации и был на грани уничтожения русскими солдатами. Теперь работники и животные приходят в себя, восстанавливают повреждения и ждут посетителей. Теперь вы можете услышать историю второго дня рождения спасенных жирафов, носорога и гиен.
-
Фото: Парк XII Місяців / Facebook
-
Фото: Парк XII Місяців / Facebook
-
Фото: Парк XII Місяців / Facebook
-
Фото: Парк XII Місяців / Facebook
-
Фото: Парк XII Місяців / Facebook
-
Фото: Парк XII Місяців / Facebook
-
Фото: Парк XII Місяців / Facebook
-
Фото: Парк XII Місяців / Facebook
Адрес: Киевская обл., с.Демидов, ул. Вербовая, 79
Музей под открытым небом в Пирогово
Прекрасное место для семейного отдыха и прогулок. На территории музея можно не только любоваться природой, но изучать этнографию Украины. В условиях полномасштабной войны это прекрасное место, чтобы показать детям традиции быта разных регионов, чтобы понять — Украина единая.
Если повезет, можно попасть на народные гуляния или ярмарки. Кроме того, в творческой студии музея уже на месте можно записаться на мастер-класс по росписи писанок, петриковской росписи, гончарства, плетения оберегов, завязывания украинских платков и тому подобное.
-
Фото: УНІАН
-
Фото: УНІАН
-
Фото: УНІАН
-
Фото: УНІАН
-
Фото: УНІАН
-
Фото: УНІАН
Адрес: г.Киев, ул.Академика Тронько,1
Ландшафтный парк в Буках
Отдых здесь — наслаждение для глаз. Современный ландшафт, зоопарк, мосты, сказочная лужайка для детей, памятники, фонтаны — это лишь часть того, что расположено на территории. Более того, экскурсоводы отмечают магические свойства некоторых скульптур, поэтому посетители пытаются прикоснуться к ним и загадать желания. Также на территории много красивых построек, беседок, церковь, башни, озера.
-
Фото: ALEXEY GAVRYLIUK / blog.pokupon.ua
-
Фото: doroga.ua
-
Фото: Oleg Stelmakh / elektraua.livejournal.com / elektraua.info
-
Фото: O G / Google Maps
Адрес: Киевская обл., село Буки
Вытачев
Это прогулка не по парку, а по всей деревне. Вытачев расположен на высоком холме Днепра, поэтому оттуда открывается самый лучший вид на реку. Здесь снимали исторические культовые фильмы, например "Поводырь", ведь село богато старинными зданиями и курганами.
Сюда едут за сильной положительной энергетикой, хорошими фотографиями на восходе и закате. Также в теплую погоду можно искупаться и порыбачить.
-
Фото: Serhii Kotko Photography / Facebook
-
Фото: Ольга Кононенко / Facebook
-
Фото: Kraina UA - Подорожі Україною / Facebook
-
Фото: Ольга Кононенко / Facebook
-
Фото: Новини.LIVE
-
Фото: Новини.LIVE
-
Фото: Serhii Kotko Photography / Facebook
Адрес: Киевская обл., село Вытачев