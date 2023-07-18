Митники розповіли українцям, що заборонено перевозити через кордон

Працівниця митної служби перевіряє авто. Фото: www.newsweek.pl

Під час повномасштабної російської агресії почастішали випадки перетину кордону українцями. Щоб не було проблем під час подорожі, варто знати, які продукти та речі не можна перевозити через кордон.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Що заборонено перевозити через кордон

Зазначається, що з харчових продуктів заборонено перевозити:

сало та ковбаси;

сир, молоко та кисломолочні продукти;

свіже м'ясо понад 20 кг;

рибу та 125 г осетрової ікри. Якщо хочете перевезти більше, для цього треба отримати спеціальний дозвіл.

Із лікарських препаратів заборонено перевозити:

ліки з наркотичними чи психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування;

потужні лікарські препарати, якщо на них немає рецепта від лікаря;

ліки, об'ємом понад 500 мл.

Також не можна перевозити зброю, отруйні речовини та культурні пам'ятки, зокрема:

холодну, пневматичну й вогнепальну зброю та аксесуари до неї;

вибухові речовини й газові балончики токсичні й отруйні речовини;

побутову техніку (понад одну річ);

мінерали, які є народним надбанням;

рослин і тварин, які зникають;

пам'ятки культури без відповідного дозволу;

техніку з порнографічними матеріалами або неліцензійним програмним забезпеченням;

матеріали, які закликають до расизму чи насильства;

зброю та боєприпаси наркотичні й психотропні речовини;

сильнодійні отруйні, радіоактивні, вибухові речовини;

твори мистецтва, культурні й історичні цінності;

анульовані цінні папери, речі, які експортують з порушенням інтелектуальної власності.

Крім того, не можна транспортувати алкоголь і тютюн, особливо, якщо вам не виповнився 21 рік. Заборонено перевозити:

міцні алкогольні напої — максимум один літр на людину;

напої міцністю менше ніж 22,3% — максимум два літри на людину;

пиво — до 16 літрів, вино, окрім ігристого — до чотирьох літрів;

дві відкриті пачки сигарет, сигари — максимум 10 штук;

рідини для куріння електронних сигарет — до 10 мл.

Нагадаємо, що 17 липня прикордонники у пункті пропуску "Шегині" у 37-річного українця, мешканця Львівщини, вилучили мікроавтобус Volkswagen. За даними працівників митниці, чоловік виявився контрабандистом, у якого під обшивкою стелі автомобіля знайшли 550 пачок сигарет.