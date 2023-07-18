Таможенники рассказали украинцам, что запрещено перевозить через границу

Сотрудница таможенной службы проверяет авто. Фото: www.newsweek.pl

В ходе полномасштабной российской агрессии участились случаи пересечения границы украинцами. Чтобы не было проблем во время поездки, следует знать, какие продукты и вещи нельзя перевозить через границу.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Что запрещено перевозить через границу

Отмечается, что из пищевых продуктов запрещено перевозить:

сало и колбасы;

творог, молоко и кисломолочные продукты;

свежее мясо более 20 кг;

рыбу и 125 г осетровой икры. Если хотите перевезти больше, для этого нужно получить специальное разрешение.

Из лекарственных препаратов запрещено перевозить:

лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения;

мощные лекарственные препараты, если на них нет рецепта врача;

лекарства, объемом более 500 мл.

Также нельзя перевозить оружие, ядовитые вещества и достопримечательности, в частности:

холодное, пневматическое и огнестрельное оружие и аксессуары к нему;

взрывчатые вещества и газовые баллончики токсичны и ядовиты;

бытовую технику (свыше одной вещи);

минералы, являющиеся народным достоянием;

исчезающих растений и животных;

памятники культуры без соответствующего разрешения;

технику с порнографическими материалами или нелицензионным программным обеспечением;

материалы, призывающие к расизму или насилию;

оружие и наркотические и психотропные вещества;

сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;

произведения искусства, культурные и исторические ценности;

аннулированные ценные бумаги, вещи, экспортируемые с нарушением интеллектуальной собственности.

Кроме того, нельзя транспортировать алкоголь и табак, особенно если вам не исполнился 21 год. Запрещено перевозить:

крепкие алкогольные напитки — максимум один литр на человека;

напитки крепостью менее 22,3% — максимум два литра на человека;

пиво — до 16 литров, вино, кроме игристого — до четырех литров;

две открытые пачки сигарет, сигары — максимум 10 штук;

жидкости для курения электронных сигарет — до 10 мл.

Напомним, что 17 июля пограничники в пункте пропуска "Шегини" у 37-летнего украинца, жителя Львовщины, изъяли микроавтобус Volkswagen. По данным работников таможни, мужчина оказался контрабандистом, у которого под обшивкой потолка автомобиля обнаружили 550 пачек сигарет.