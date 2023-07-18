Таможенники рассказали украинцам, что запрещено перевозить через границу
В ходе полномасштабной российской агрессии участились случаи пересечения границы украинцами. Чтобы не было проблем во время поездки, следует знать, какие продукты и вещи нельзя перевозить через границу.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Что запрещено перевозить через границу
Отмечается, что из пищевых продуктов запрещено перевозить:
- сало и колбасы;
- творог, молоко и кисломолочные продукты;
- свежее мясо более 20 кг;
- рыбу и 125 г осетровой икры. Если хотите перевезти больше, для этого нужно получить специальное разрешение.
Из лекарственных препаратов запрещено перевозить:
- лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения;
- мощные лекарственные препараты, если на них нет рецепта врача;
- лекарства, объемом более 500 мл.
Также нельзя перевозить оружие, ядовитые вещества и достопримечательности, в частности:
- холодное, пневматическое и огнестрельное оружие и аксессуары к нему;
- взрывчатые вещества и газовые баллончики токсичны и ядовиты;
- бытовую технику (свыше одной вещи);
- минералы, являющиеся народным достоянием;
- исчезающих растений и животных;
- памятники культуры без соответствующего разрешения;
- технику с порнографическими материалами или нелицензионным программным обеспечением;
- материалы, призывающие к расизму или насилию;
- оружие и наркотические и психотропные вещества;
- сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;
- произведения искусства, культурные и исторические ценности;
- аннулированные ценные бумаги, вещи, экспортируемые с нарушением интеллектуальной собственности.
Кроме того, нельзя транспортировать алкоголь и табак, особенно если вам не исполнился 21 год. Запрещено перевозить:
- крепкие алкогольные напитки — максимум один литр на человека;
- напитки крепостью менее 22,3% — максимум два литра на человека;
- пиво — до 16 литров, вино, кроме игристого — до четырех литров;
- две открытые пачки сигарет, сигары — максимум 10 штук;
- жидкости для курения электронных сигарет — до 10 мл.
Напомним, что 17 июля пограничники в пункте пропуска "Шегини" у 37-летнего украинца, жителя Львовщины, изъяли микроавтобус Volkswagen. По данным работников таможни, мужчина оказался контрабандистом, у которого под обшивкой потолка автомобиля обнаружили 550 пачек сигарет.