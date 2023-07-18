Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow Таможенники рассказали украинцам, что запрещено перевозить через границу arrow

Таможенники рассказали украинцам, что запрещено перевозить через границу

18 июля 2023 06:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Таможенники рассказали украинцам, что запрещено перевозить через границу
Сотрудница таможенной службы проверяет авто. Фото: www.newsweek.pl
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ходе полномасштабной российской агрессии участились случаи пересечения границы украинцами. Чтобы не было проблем во время поездки, следует знать, какие продукты и вещи нельзя перевозить через границу.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Читайте также:

Что запрещено перевозить через границу

Отмечается, что из пищевых продуктов запрещено перевозить:

  • сало и колбасы;
  • творог, молоко и кисломолочные продукты;
  • свежее мясо более 20 кг;
  • рыбу и 125 г осетровой икры. Если хотите перевезти больше, для этого нужно получить специальное разрешение.

Из лекарственных препаратов запрещено перевозить:

  • лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения;
  • мощные лекарственные препараты, если на них нет рецепта врача;
  • лекарства, объемом более 500 мл.

Также нельзя перевозить оружие, ядовитые вещества и достопримечательности, в частности:

  • холодное, пневматическое и огнестрельное оружие и аксессуары к нему;
  • взрывчатые вещества и газовые баллончики токсичны и ядовиты;
  • бытовую технику (свыше одной вещи);
  • минералы, являющиеся народным достоянием;
  • исчезающих растений и животных;
  • памятники культуры без соответствующего разрешения;
  • технику с порнографическими материалами или нелицензионным программным обеспечением;
  • материалы, призывающие к расизму или насилию;
  • оружие и наркотические и психотропные вещества;
  • сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;
  • произведения искусства, культурные и исторические ценности;
  • аннулированные ценные бумаги, вещи, экспортируемые с нарушением интеллектуальной собственности.

Кроме того, нельзя транспортировать алкоголь и табак, особенно если вам не исполнился 21 год. Запрещено перевозить:

  • крепкие алкогольные напитки — максимум один литр на человека;
  • напитки крепостью менее 22,3% — максимум два литра на человека;
  • пиво — до 16 литров, вино, кроме игристого — до четырех литров;
  • две открытые пачки сигарет, сигары — максимум 10 штук;
  • жидкости для курения электронных сигарет — до 10 мл.

Напомним, что 17 июля пограничники в пункте пропуска "Шегини" у 37-летнего украинца, жителя Львовщины, изъяли микроавтобус Volkswagen. По данным работников таможни, мужчина оказался контрабандистом, у которого под обшивкой потолка автомобиля обнаружили 550 пачек сигарет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз