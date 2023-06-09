Дорогий відпочинок: Єгипет стягуватиме додаткові збори з туристів

Відпочинок у Єгипті. Фото: Google

відпочинок у Єгипті може подорожчати. Так, для того, аби покинути Єгипет, потрібно буде заплатити певну суму. Відповідний закон ухвалив Парламент країни.

При чому таке нововведення стосується, як громадян країни, так і туристів. І це ще не все. Повідомляє видання Ngmisr.com.

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Повідомляється, що плата за виїзд становитиме:

для єгиптян — 100 фунтів,

для туристів — 50 фунтів (60 грн).

Збір також стосується відпочивальників у провінціях:

Луксор,

Асуан,

Червоне море,

Південний Сінай,

Марса Матрух.

Також зазначається, тепер потрібно буде сплачувати ще податок:

на алкоголь,

імпортні продукти харчування,

товари в Duty Free,

іноземні фільми у кінотеатрах,

музичні вечірки у готелях та клубах.

Фахівці кажуть, що такі новації неодмінно плинуть на вартість харчування у ресторанах та готелях.

Нагадаємо, інформаційний простір сколихнула новина про те, що у Єгипті, в місті Хургада, акула напала на чоловіка поблизу берега. З'ясувалося, що загиблий — громадянин Росії. Попри трагічні події у південних регіонах, які потерпають від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, українці все ж знайшли у собі сили, щоб пожартувати про росіянина, який загинув від нападу акули.