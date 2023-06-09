Дорогий відпочинок: Єгипет стягуватиме додаткові збори з туристів
відпочинок у Єгипті може подорожчати. Так, для того, аби покинути Єгипет, потрібно буде заплатити певну суму. Відповідний закон ухвалив Парламент країни.
При чому таке нововведення стосується, як громадян країни, так і туристів. І це ще не все. Повідомляє видання Ngmisr.com.
Повідомляється, що плата за виїзд становитиме:
- для єгиптян — 100 фунтів,
- для туристів — 50 фунтів (60 грн).
Збір також стосується відпочивальників у провінціях:
- Луксор,
- Асуан,
- Червоне море,
- Південний Сінай,
- Марса Матрух.
Також зазначається, тепер потрібно буде сплачувати ще податок:
- на алкоголь,
- імпортні продукти харчування,
- товари в Duty Free,
- іноземні фільми у кінотеатрах,
- музичні вечірки у готелях та клубах.
Фахівці кажуть, що такі новації неодмінно плинуть на вартість харчування у ресторанах та готелях.
Нагадаємо, інформаційний простір сколихнула новина про те, що у Єгипті, в місті Хургада, акула напала на чоловіка поблизу берега. З'ясувалося, що загиблий — громадянин Росії. Попри трагічні події у південних регіонах, які потерпають від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, українці все ж знайшли у собі сили, щоб пожартувати про росіянина, який загинув від нападу акули.