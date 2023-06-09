Дорогой отдых: Египет будет взимать дополнительные сборы с туристов

Отдых в Египте. Фото: Google

Отдых в Египте может подорожать. К примеру, для того чтобы уехать из Египта, нужно будет заплатить некую сумму. Соответствующий закон принял Парламент страны.

Причем такое нововведение касается как граждан страны, так и туристов. И это еще не всё. Сообщает издание Ngmisr.com.

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Сообщается, что плата за выезд составит:

для египтян — 100 фунтов,

для туристов — 50 фунтов (60 грн).

Сбор также относится к отдыхающим в провинциях:

Луксор,

Асуан,

Красное море,

Южный Синай,

Марса Матрух.

Также отмечается, что теперь нужно будет платить еще допомлнительный налог:

на алкоголь,

импортные продукты питания,

товары в Duty Free,

иностранные фильмы в кинотеатрах,

музыкальные вечеринки в отелях и клубах.

Специалисты говорят, что такие нововведения непременно повлияют на стоимость питания в ресторанах и гостиницах.

Напомним, информационное пространство всколыхнула новость о том, что в Египте, в городе Хургада, акула напала на мужчину у берега. Выяснилось, что погибший — гражданин России. Несмотря на трагические события в южных регионах, страдающих подтоплением в результате подрыва Каховской ГЭС, украинцы все же нашли в себе силы, чтобы пошутить о россиянине, погибшем от нападения акулы.