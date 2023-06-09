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Дорогой отдых: Египет будет взимать дополнительные сборы с туристов

9 июня 2023 03:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дорогой отдых: Египет будет взимать дополнительные сборы с туристов
Отдых в Египте. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Отдых в Египте может подорожать. К примеру, для того чтобы уехать из Египта, нужно будет заплатить некую сумму. Соответствующий закон принял Парламент страны.

Причем такое нововведение касается как граждан страны, так и туристов. И это еще не всё. Сообщает издание Ngmisr.com.

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Сообщается, что плата за выезд составит:

  • для египтян — 100 фунтов,
  • для туристов — 50 фунтов (60 грн).

Сбор также относится к отдыхающим в провинциях:

  • Луксор,
  • Асуан,
  • Красное море,
  • Южный Синай,
  • Марса Матрух.

Также отмечается, что теперь нужно будет платить еще допомлнительный налог:

  • на алкоголь,
  • импортные продукты питания,
  • товары в Duty Free,
  • иностранные фильмы в кинотеатрах,
  • музыкальные вечеринки в отелях и клубах.

Специалисты говорят, что такие нововведения непременно повлияют на стоимость питания в ресторанах и гостиницах.

Напомним, информационное пространство всколыхнула новость о том, что в Египте, в городе Хургада, акула напала на мужчину у берега. Выяснилось, что погибший — гражданин России. Несмотря на трагические события в южных регионах, страдающих подтоплением в результате подрыва Каховской ГЭС, украинцы все же нашли в себе силы, чтобы пошутить о россиянине, погибшем от нападения акулы.

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