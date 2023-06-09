Дорогой отдых: Египет будет взимать дополнительные сборы с туристов
Отдых в Египте может подорожать. К примеру, для того чтобы уехать из Египта, нужно будет заплатить некую сумму. Соответствующий закон принял Парламент страны.
Причем такое нововведение касается как граждан страны, так и туристов. И это еще не всё. Сообщает издание Ngmisr.com.
Сообщается, что плата за выезд составит:
- для египтян — 100 фунтов,
- для туристов — 50 фунтов (60 грн).
Сбор также относится к отдыхающим в провинциях:
- Луксор,
- Асуан,
- Красное море,
- Южный Синай,
- Марса Матрух.
Также отмечается, что теперь нужно будет платить еще допомлнительный налог:
- на алкоголь,
- импортные продукты питания,
- товары в Duty Free,
- иностранные фильмы в кинотеатрах,
- музыкальные вечеринки в отелях и клубах.
Специалисты говорят, что такие нововведения непременно повлияют на стоимость питания в ресторанах и гостиницах.
Напомним, информационное пространство всколыхнула новость о том, что в Египте, в городе Хургада, акула напала на мужчину у берега. Выяснилось, что погибший — гражданин России. Несмотря на трагические события в южных регионах, страдающих подтоплением в результате подрыва Каховской ГЭС, украинцы все же нашли в себе силы, чтобы пошутить о россиянине, погибшем от нападения акулы.