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До кінця літа залишилося 4 вікенди: як провести їх у Києві

5 серпня 2023 07:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Куди піти на вихідних в Києві: локації з басейнами на природі
Розваги на вихідних у Києві. Фото: Facebook Курені
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В умовах повномасштабної війни для всіх українців літо змінилося, і вже не відчувається повноцінних канікул та відпусток. Однак, попри все, погода впливає на стан людини. І зараз, як ніколи, хочеться більше бути на свіжому повітрі та відпочивати. 

Однак до кінця спекотного сезону залишилося лише чотири повноцінні вікенди, а далі осінь і підготовка до зими та блекаутів. Варто встигнути по-справжньому відпочити і вдихнути повітря на повні груди. Як провести останні вікенди літа — в підбірці Новини.LIVE. 

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5-6 серпня: басейн, природа та стендап 

На перші вихідні серпня синоптики обіцяють у столиці спекотну погоду. Вдень температура повітря підніматиметься до 33-35 градусів тепла. За такої спеки лише два варіанти — або сидіти вдома під кондиціонером, або бути ближче до води та затінку.

ВДНХ
Басейн "Пірс 39". Фото: vdng.ua

Ці вихідні можна провести на ВДНГ. Так, здається дуже банально. Але це близько від метро і всі можливі розваги в одному місці. Кілька годин проведіть біля басейну, пообідайте вуличною їжею на грилі, відпочиньте на гамаках в яблуневому саду, а ввечері послухайте стендап або подивіться кіно просто неба. 

Сад гамаков
Сад гамаків на ВДНГ. Фото: vdng.ua

Басейн: квитки від 120 грн/год

Їжа: орієнтовно 500 грн за обід 

Стендап або кіно: від 300 грн 

12-13 серпня: квіти, шашлики та ніч під зоряним небом 

Звісно, що хоч коротка, але подорож за місто завжди відчувається як особливий відпочинок. Аби не шукати де посмажити шашлики в мегаполісі або позасмагати на природі — вирушайте в Добропарк під Києвом. 

Добропарк
Сезон гортензій у Добропарку. Фото: dobropark.com
Оренда жилья на выходные
Глемпінг у Добропарку. Фото: dobropark.com

З 1 серпня і по 15 вересня — сезон гортензій. Але не обов'язково думати лише про прогулянки у квітах. На території можна орендувати сучасний глемпінг та альтанку з мангалом. Ввечері, коли відвідувачів немає, ви опинитеся ніби у власному маєтку. А оскільки Добропарк не оточений багатоповерхівками, небо там всіяне зорями, що додасть літньому вечору особливої романтики. Цей відпочинок точно для двох. 

Проживання: від 1800 грн/доба 

Раніше ми писали, що варто врахувати для комфортного відпочинку в Добропарку. 

19-20 серпня: танці та коктейлі 

Хоча б одні вихідні літа мають пройти з танцями. І не обов'язково бути студентом, аби відриватися на повну. Є у столиці місця, де проходять вечірки для дорослих. Курені — місце сили на схилах Дніпра. 

Курени
Вечірка в Курені. Фото: Facebook Курені
Курени
Атмосфера в Курені. Фото: Facebook Курені

Саме 20 серпня там запланований благодійний концерт україномовних треків. Окрім танців, на території діятиме ярмарок українських майстрів, фудкорти і бари. 

Вартість квитка: від 300 грн

26-27 серпня: велопрогулянка, пікнік та фотосесія

Останні вихідні літа мають залишити теплі спогади. За ці два дні можна встигнути по справжньому відчути смак найтеплішої пори року. І одним із найкращих варіантів для збереження спогадів є фотосесія.

Провести її можна в одному з найпопулярніших місць відпочинку — Межигір'ї. В цю пору року там особливо зелено, а галявини біля Київського моря стануть гарним місцем для релаксу. 

Велопрогулка
Велопрогулянка Межигір'ям. Фото: mnp.org.ua
Пикник
Пікнік на природі. Фото: mnp.org.ua

Там ви також можете весело покататися на велосипедах і влаштувати собі пікнік. Такий день із друзями або родиною стане гарним завершенням літнього сезону. 

Вхід:  300 грн

Прокат велосипеда: від 300 грн/год

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