Куда пойти на выходных в Киеве: локации с бассейнами на природе

Развлечения на выходных в Киеве. Фото: Facebook Курени

В условиях полномасштабной войны для всех украинцев лето изменилось, и уже не чувствуется полноценных каникул и отпусков. Однако, несмотря на все, погода влияет на состояние человека. И сейчас, как никогда, хочется больше быть на свежем воздухе и отдыхать.

Однако до конца жаркого сезона осталось лишь четыре полноценных уикенда, а дальше осень и подготовка к зиме и блэкаутам. Стоит успеть по настоящему отдохнуть и вдохнуть воздух полной грудью. Как провести последние уикенды лета — в подборке Новини.LIVE.

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5-6 августа: бассейн, природа и стендап

В первые выходные августа синоптики обещают в столице жаркую погоду. Днем температура воздуха будет подниматься до 33-35 градусов тепла. При такой жаре всего два варианта — либо сидеть дома под кондиционером, либо быть ближе к воде и тени.

Бассейн "Пирс 39". Фото: vdng.ua

Эти выходные можно провести на ВДНХ. Да, кажется очень банально. Но это близко от метро и все возможные развлечения в одном месте. Несколько часов проведите возле бассейна, пообедайте уличной едой на гриле, отдохните на гамаках в саду, а вечером послушайте стендап или посмотрите кино под открытым небом.

Сад гамаков на ВДНХ. Фото: vdng.ua

Бассейн: билеты от 120 грн/час

Еда: ориентировочно 500 грн за обед

Стендап или кино: от 300 грн

12-13 августа: цветы, шашлыки и ночь под звездным небом

Конечно, хоть короткое, но путешествие за город, всегда чувствуется как особый отдых. Чтобы не искать, где пожарить шашлыки в мегаполисе или позагорать на природе — отправляйтесь в Добропарк под Киевом.

Сезон гортензий в Добропарке. Фото: dobropark.com

Глемпинг в Добропарке. Фото: dobropark.com

С 1 августа по 15 сентября — сезон гортензий. Но не обязательно думать только о прогулках в цветах. На территории можно арендовать современный глемпинг и беседку с мангалом. Вечером, когда посетителей нет, вы окажетесь как бы в собственном имении. А поскольку Добропарк не окружен многоэтажками, небо там усеяно звездами, что придаст летнему вечеру особую романтику. Этот отдых точно для двоих.

Проживание: от 1800 грн/сутки

Раньше мы писали, что нужно учесть для комфортного отдыха в Добропарке.

19-20 августа: танцы и коктейли

Хотя бы одни выходные лета должны пройти с танцами. Не обязательно быть студентом, чтобы отрываться по полной. Есть в столице места, где проходят вечеринки для взрослых. Курени — место силы на склонах Днепра.

Вечеринка в Курени. Фото: Facebook Курени

Атмосфера в Курени. Фото: Facebook Курени

Именно 20 августа там запланирован благотворительный концерт украиноязычных треков. Кроме танцев, на территории будет действовать ярмарка украинских мастеров, фудкорты и бары.

Стоимость билета: от 300 грн

26-27 августа: велопрогулка, пикник и фотосессия

Последние выходные лета должны оставить теплые воспоминания. За эти два дня можно успеть по настоящему почувствовать вкус самого теплого времени года. И одним из лучших вариантов для сохранения воспоминаний есть фотосессия.

Провести ее можно в одном из самых популярных мест отдыха — Межигорье. В это время года там особенно зелено, а лужайки у Киевского моря станут хорошим местом для релакса.

Велопрогулка по Межгорью. Фото: mnp.org.ua

Пикник на природе. Фото: mnp.org.ua

Там вы также можете весело прокатиться на велосипедах и устроить себе пикник. Такой день с друзьями или семьей станет хорошим завершением летнего сезона.

Вход: 300 грн

Прокат велосипедов: от 300 грн/час