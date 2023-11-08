Дію інтегрували із застосунком Укрзалізниці — що це дасть

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Мінцифри

Вебпортал та застосунок "Дія" інтегрували із "Укрзалізницею" для боротьби з перекупами квитків. Це допоможе уникнути переплат коштів за поїздку та пошуків альтернативних варіантів.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Читайте також:

Дію інтегрували із застосунком Укрзалізниці

"УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом", — написав він.

Так, верифікація акаунту через Дію підтвердить, що ви — реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій.



Отже, відтепер купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі.

"Також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, що в Україні повноцінно запрацює експериментальний проєкт "е-Підприємець" для ведення бізнесу. Уряд підтримав офіційний запуск на порталі та в застосунку державних послуг "Дія".