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Дію інтегрували із застосунком Укрзалізниці — що це дасть

8 листопада 2023 17:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Дію інтегрували із застосунком Укрзалізниці — що це дасть
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Мінцифри
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вебпортал та застосунок "Дія" інтегрували із "Укрзалізницею" для боротьби з перекупами квитків. Це допоможе уникнути переплат коштів за поїздку та пошуків альтернативних варіантів.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров

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Дію інтегрували із застосунком Укрзалізниці

"УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом", — написав він.

Так, верифікація акаунту через Дію підтвердить, що ви — реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій.
 
Отже, відтепер купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі. 

"Також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, що в Україні повноцінно запрацює експериментальний проєкт "е-Підприємець" для ведення бізнесу. Уряд підтримав офіційний запуск на порталі та в застосунку державних послуг "Дія".

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