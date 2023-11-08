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Дію интегрировали с приложением Укрзализныци — что это даст

8 ноября 2023 17:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Дію интегрировали с приложением Укрзализныци — что это даст
Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото: Минцифры
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Веб-портал и приложение "Дія" интегрировали с "Укрзализныцей" для борьбы с перекупами билетов. Это поможет избежать переплат средств за поездку и поисков альтернативных вариантов.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров

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Дію интегрировали с приложением Укрзализныци

"УЗ продолжает системную борьбу с перекупами билетов, чтобы украинцы не переплачивали средства и не искали альтернативных вариантов для поездок. Теперь приобрести билет на самый популярный поезд Киев — Варшава в приложении Укрзализныци можно только с Дія. Підписом", — написал он.

Да, верификация аккаунта через Дію подтвердит, что вы реальный человек. Так что если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты — после проверки его заблокируют. А человек больше не сможет купить билет онлайн, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство.

Следовательно, теперь покупать билеты смогут только реальные пользователи.

"Также в последнее время для возвращения международных билетов нужно было ехать на вокзал, стоять в очереди, писать заявление и ждать возврата средств до полугода. Благодаря Дія.Підпису это в прошлом. Все будете делать в приложении УЗ через несколько секунд", — отметил Федоров.

Напомним, что в Украине полноценно заработает экспериментальный проект "Е-Предприниматель" для ведения бизнеса. Правительство поддержало официальный запуск на портале и в приложении государственных услуг "Дія".

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