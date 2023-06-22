Подобова оренда котеджів в Карпатах: ціни на оренду заміських будинків 2023

Дім у горах. Джерело: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Літо — час для відпочинку, коли можна насолодитися прекрасними моментами з сім'єю та друзями. Зазвичай багато людей влітку віддають перевагу морському відпочинку, але війна скорегувала плани багатьох щодо проведення відпустки біля моря.

Втім, існує чудова альтернатива, яка дозволить насолодитися безпечним та унікальним відпочинком на природі. Йдеться про Карпати — мальовничу гірську місцевість, яка приваблює своєю красою.

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Новини.LIVE зібрали найцікавіші пропозиції подобової оренди будинків у Закарпатській області. Рейтинг житла ми сформували за цінами — від дешевших до дорожчих.

Недорогий двоповерховий котедж

Автор оголошення запрошує до двоповерхового котеджу, який знаходиться в селі Лазещина, Закарпатської області. Неподалік від цього населеного пункту розташовані гірськолижні курорти Буковель і Драгобрат.

У будинку три кімнати, які здатні розмістити 6-7 чоловік, а також кухня, санвузол, електроплита, холодильник,чайник, мікрохвильова піч. На території будинку є баня і чан.

Вартість оренди: 250 грн за добу з однієї особи.

Скріншот оголошення про оренду двоповерхового котеджу в селі Лазещина. Джерело: OLX

Дерев’яний котедж Mezőhát

Ще один будинок у Лазещині. В будинку 12 кімнат з окремими санвузлами. Також тут є кухня, приладдя для приготування їжі на відкритому вогні, Wi-Fi, телевізор, лазня та чан — джакузі з видом на гори. З території котеджу відкривається краєвид на Говерлу та Петрос.

Вартість оренди: 500 грн/доба з особи.

Скріншот оголошення про оренду дерев'яного котеджу в селі Лазещина. Джерело: OLX

Будинок "Обійми гір"

Наступний будинок у нашому рейтингу розташований у селі Кваси, Закарпатської області. Село розташоване в долині річки Чорна Тиса та оточене горами. У цьому районі розташований масив Чорногора з найвищою вершиною Українських Карпат — горою Говерла.

Автор оголошення стверджує, що будинок новий та тільки після ремонту. У котеджі 5 кімнат, можна орендувати котедж цілком або окремі кімнати. У будинку є спальні кімнати з великим ліжком, шафою, телевізором та Wi-Fi. На кухні є електрична плита, мікрохвильова піч, холодильник та інше кухонне приладдя.

Біля будинку є мангал з шампурами, велика колиска, батут для дітей, місце для паркування машини, а також колодязь, як запевняє автор оголошення, з мінеральною водою. Поблизу багато магазинів, санаторій, ресторан, кафе та дитячий майданчик.

Вартість оренди: 550 грн за добу з однієї особи.

Скріншот оголошення про оренду будинка "Обійми гір". Джерело: OLX

El-Art Apartman

Наступний будинок у нашому списку розташований в місті Берегове, Закарпатської області. Берегове розташоване в межах Закарпатської низовини біля підніжжя острівних вулканічних гір у долині річки Тиса. Місто славиться своїми виноробними традиціями, а в його околицях розвідані термальні та мінеральні води.

Трикімнатний будинок знаходиться поблизу термальних басейнів — за 10-15 хвилин пішки. Поряд знаходяться: магазини, ринок, центральна площа, супермаркет, кафе, аптека, банкомат, ресторан і бар.

У будинку є: Wi-Fi, сейф, кондиціонер, телевізор, опалення, холодне та гаряче водопостачання, чайник, мікрохвильова піч, холодильник, праска, фен.

На території є літня тераса, мангал та паркувальне місце для автомобіля.

Вартість оренди: 550 грн/доба. Ціна вказана за кімнату на 2 особи.

Скріншот оголошення про оренду будинка El-Art Apartman. Джерело: OLX

Будинок "Біля річки"

Будинок розташований в селищі міського типу Воловець, Закарпатської області. Селище розташоване у високогір'ї Українських Карпат, на південь від Вододільного хребта та на північ від масиву Полонина Боржава, у долині річок Вича та Волівчик.

Автор оголошення пропонує окремий сімейний будинок для відпочинку, в якому 4 невеликі кімнати та балкони з чудовим видом на гори. У котеджі є: кухня з усім приладдям, гаряча вода, телебачення, камін на дровах, холодильник і Wi-Fi.

У дворі є лазня на дровах з басейном, альтанка та гойдалка. Ділянка знаходиться біля річки та лісу, де можна збирати ягоди і гриби.

Вартість оренди: 800 грн/доба. Ціна вказана за кімнату.

Скріншот оголошення про оренду будинка "Біля річки". Джерело: OLX

Котедж-садиба "Злови форельку"

Переходимо до більш дорогих будинків у нашому рейтингу. Слід зазначити, що здаються вони не окремими кімнатами, а цілком.

Наступний котедж знаходиться в селі Торунь, Закарпатської області. Він розташований в оточенні гір на березі річки з форельним господарством. Автор оголошення зазначає, що у гостей є можливість самим зловити форель.

У трикімнатному будинку є декілька санвузлів, електрочайник, плита, холодильник, фен, мікрохвильова піч, підігрів підлоги та сауна.

На території є: чан на 8 осіб, сауна на 10 осіб, басейн на дворі, масажний стіл, мангал батут, дитяча гірка, гойдалка, а також безкоштовна парковка з відеонаглядом.

Вартість оренди: 1500 грн/доба за весь будинок. Ціна може бути вищою в залежності від кількості людей.

Скріншот оголошення про оренду будинка "Злови форельку". Джерело: OLX

Будинок біля озера

Двоповерховий будинок знаходиться в двох кілометрах від Берегового, на березі озера Дідово. У котеджі 3 спальні та гостьова кімната, Wi-Fi, кондиціонери, опалення.

Котедж має великий двір з місцем для відпочинку, також на території є альтанка, мангал та місце для паркування до 4 автомобілів. Будинок має окремий вихід до води.

Вартість оренди: 1500 грн/доба за будинок.

Скріншот оголошення про оренду будинка біля озера. Джерело: OLX

Будинок люкс

Ще один люкс-будинок у Береговому. Автор оголошення зазначає, що у котеджі є дві спальні, велика вітальня та тераса з мангалом. У всіх кімнатах встановлені кондиціонери, а у вітальні є камін.

Кухня обладнана всім необхідним приладдям. Оздоблення будинку виконано екологічними матеріалами. Біля дому на території, що охороняється, знаходяться парковка з швидкісною зарядкою для електрокарів і дитячий майданчик. За дві хвилини пішки від котеджу знаходяться термальні басейни.

Вартість оренди: 2500 грн/доба за весь будинок до 6 осіб.

Скріншот оголошення про оренду будинка-люкс. Джерело: OLX

Еко-будиночок в горах

В селі Ділове Закарпатської області здають в оренду один з найдорожчих будинків у нашому списку. На околиці села розташована низка водоспадів з найвищим однокаскадним водоспадом Українських Карпат — Ялинським. Ділове знаходиться біля лісового заказника "Веймутова сосна" і ботанічної пам'ятки природи місцевого значення "Тис ягідний".

Котедж має два поверхи, три спальні та два санвузли. На кухні є посуд, електрочайник, мікрохвильова піч та холодильник. В будинку також є Wi-Fi, камін на дровах, сауна та дубова бочка.

Вартість оренди: 3000 грн/доба за будинок.

Скріншот оголошення про оренду еко-будинка в горах. Джерело: OLX

Трикутний будинок на вершині гори

Другий найдорожчий будинок в нашому рейтингу знаходиться в 10 кілометрах від міста Рахів. Завдяки географічному розташуванню і неповторній природі Рахів відомий як один із найвизначніших туристично-рекреаційних центрів заходу України.

Будинок типу A-Frame знаходиться на вершині гори (1100 метрів над рівнем моря), звідки відкривається панорама на всі найвищі вершини Чорногірського, Свидовецького та Мармароського масивів, та частину румунських гір.

Помешкання обладнане всім необхідним для проживання: пічне опалення, холодна та гаряча вода, Wi-Fi. Одночасно в будинку може розміститись до 5 осіб.

На подвір'ї є гойдалка та альтанка, а за бажанням можна замовити чан або сауну.

Вартість оренди: 3000 грн/доба за будинок.

Скріншот оголошення про оренду трикутного будинку на вершині гори. Джерело: OLX

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