Посуточная аренда коттеджей в Карпатах: цены на аренду загородных домов 2023 года.

Чудо-дом на горе и эко-дом возле заказника: какие коттеджи для отдыха в Карпатах выставляют на OLX.
Лето – время для отдыха, когда можно насладиться прекрасными моментами с семьей и друзьями. Обычно многие люди летом предпочитают морской отдых, но война скорректировала планы многих по проведению отпуска у моря.
Впрочем, существует отличная альтернатива, которая позволит насладиться безопасным и уникальным отдыхом на природе. Речь идет о Карпатах — живописной горной местности, привлекающей своей красотой.
Новости.LIVE собрали интересные предложения посуточной аренды домов в Закарпатской области. Рейтинг жилья мы сформировали по ценам — от более дешевых до более дорогих.
Недорогой двухэтажный коттедж
Автор объявления приглашает в двухэтажный коттедж, который находится в селе Лазещина, Закарпатской области. Недалеко от населенного пункта расположены горнолыжные курорты Буковель и Драгобрат.
В доме три комнаты, которые способны разместить 6-7 человек, а также кухня, санузел, электроплита, холодильник, чайник, микроволновка. На территории дома есть баня и чан.
Стоимость аренды: 250 грн в сутки с одного человека.
Деревянный коттедж Mezőhát
Еще один дом в Лазещине. В доме 12 комнат с отдельными санузлами. Также есть кухня, принадлежности для приготовления пищи на открытом огне, Wi-Fi, телевизор, баня и чан — джакузи с видом на горы. С территории коттеджа открывается вид на Говерлу и Петрос.
Стоимость аренды: 500 грн/сутки с человека.
Дом "Обними гор"
Следующий дом в нашем рейтинге находится в селе Квасы, Закарпатской области. Село расположено в долине реки Черная Тиса и окружено горами. В этом районе расположен массив Черногора с самой высокой вершиной Украинских Карпат — горой Говерла.
Автор объявления утверждает, что дом новый и только после ремонта. В коттедже 5 комнат можно арендовать коттедж целиком или отдельные комнаты. В доме есть спальные комнаты с большой кроватью, шкафом, телевизором и Wi-Fi. На кухне есть электрическая плита, микроволновая печь, холодильник и другие кухонные принадлежности.
Возле дома есть мангал с шампурами, большая люлька, батут для детей, место для парковки машины, а также колодец, как уверяет автор объявления, с минеральной водой. Вблизи много магазинов, санаторий, ресторан, кафе и детская площадка.
Стоимость аренды: 550 грн в сутки с одного человека.
El-Art Apartman
Следующий дом в нашем списке расположен в городе Берегово, Закарпатской области. Берегово расположено в пределах Закарпатской низменности у подножия островных вулканических гор в долине реки Тиса. Город славится своими винодельческими традициями, а в его окрестностях разведаны термальные и минеральные воды.
Трехкомнатный котедж находится вблизи термальных бассейнов – 10-15 минут пешком. Рядом находятся магазины, рынок, центральная площадь, супермаркет, кафе, аптека, банкомат, ресторан и бар.
В доме есть: Wi-Fi, сейф, кондиционер, телевизор, отопление, холодное и горячее водоснабжение, чайник, микроволновка, холодильник, утюг, фен.
На территории отеля есть летняя терраса, мангал и парковочное место для автомобиля.
Стоимость аренды: 550 грн/сутки. Цена указана за комнату на 2 человека.
Дом "У реки"
Дом расположен в поселке городского типа Воловец, Закарпатской области. Поселок расположен в высокогорье Украинских Карпат, к югу от Водораздельного хребта и к северу от массива Полонина Боржава, в долине рек Вича и Воловчик.
Автор объявления предлагает отдельный семейный котедж для отдыха, в котором 4 небольшие комнаты и балконы с прекрасным видом на горы. В коттедже есть: кухня со всеми принадлежностями, горячая вода, телевидение, камин на дровах, холодильник и Wi-Fi.
Во дворе есть баня на дровах с бассейном, беседка и качели. Участок находится у реки и леса, где можно собирать ягоды и грибы.
Стоимость аренды: 800 грн/сутки. Цена указана за комнату.
Коттедж-усадьба "Поймай форельку"
Переходим к более дорогим домам в нашем рейтинге. Следует отметить, что сдаются они не отдельными комнатами, а целиком.
Следующий коттедж находится в селе Торунь Закарпатской области. Он расположен в окружении гор на берегу реки с форельным хозяйством. Автор объявления отмечает, что у гостей есть возможность самим поймать форель.
В трехкомнатном доме есть несколько санузлов, электрочайник, плита, холодильник, фен, микроволновка, подогрев полов и сауна.
На территории есть: чан на 8 человек, сауна на 10 человек, бассейн во дворе, массажный стол, мангал батут, детская горка, качели, а также бесплатная парковка с видеонаблюдением.
Стоимость аренды: 1500 грн/сутки за весь дом. Цена может быть выше в зависимости от количества людей.
Дом у озера
Двухэтажный дом находится в двух километрах от Берегового, на берегу озера Дедово. В коттедже 3 спальни и гостевая комната, Wi-Fi, кондиционеры, отопление.
Коттедж имеет большой двор с местом отдыха, также на территории есть беседка, мангал и парковка до 4 автомобилей. Дом имеет отдельный выход к воде.
Стоимость аренды: 1500 грн/сутки за дом.
Дом люкс
Еще один люкс-дом в Берегово. Автор объявления отмечает, что в коттедже есть две спальни, большая гостиная и терраса с мангалом. Во всех комнатах установлены кондиционеры, а в гостиной есть камин.
Кухня оборудована всеми необходимыми принадлежностями. Отделка дома выполнена экологичными материалами. Возле дома на охраняемой территории находятся парковка со скоростной зарядкой для электрокаров и детская площадка. В двух минутах ходьбы от коттеджа находятся термальные бассейны.
Стоимость аренды: 2500 грн/сутки за весь дом до 6 человек.
Эко-домик в горах
В селе Деловое Закарпатской области сдают в аренду один из самых дорогих домов в нашем списке. На окраине села расположен ряд водопадов с самым высоким однокаскадным водопадом Украинских Карпат — Ялинским. Деловое находится у лесного заказника "Веймутова сосна" и ботанического памятника природы местного значения "Тыс ягодный".
Коттедж имеет два этажа, три спальни и два санузла. На кухне есть посуда, электрочайник, микроволновка и холодильник. В доме также есть Wi-Fi, камин на дровах, сауна и дубовая бочка.
Стоимость аренды: 3000 грн/сутки за дом.
Треугольный дом на вершине горы
Второй самый дорогой дом в нашем рейтинге находится в 10 километрах от города Рахов. Благодаря географическому расположению и неповторимой природе Рахов известен как один из самых выдающихся туристско-рекреационных центров Запада Украины.
Дом типа A-Frame находится на вершине горы (1100 метров над уровнем моря), откуда открывается панорама на все самые высокие вершины Черногорского, Свидовецкого и Мармаросского массивов и часть румынских гор.
Котедж оборудован всем необходимым для проживания: печное отопление, холодная и горячая вода, Wi-Fi. Одновременно в доме может разместиться до 5 человек.
Во дворе есть качели и беседка, а по желанию можно заказать чан или сауну.
Стоимость аренды: 3000 грн/сутки за дом.
Напомним, мы собрали самые лучшие варианты аренды посуточной загородных домов в Киевской области. А также рассказали, сколько за такое удовольствие придется заплатить.