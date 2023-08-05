Будинок в Італії за 1 євро: як придбати нерухомість і в чому проблема

Люди на вуличках Італії. Фото: google

В одному з італійських містечок можна придбати будинок за 1 євро. Таким чином влада Італії хоче збільшити кількість жителів у менш заселених регіонах країни.

Про це йдеться у матеріалі 24Нерухомість.

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Де придбати будинок за 1 євро

Відтак, будинок за 1 євро можна придбати у регіоні Абруццо, що розташований у Пратола-Пеліньї в Апеннінських горах.

На продаж там виставили близько 250 будинків. Однак, не все так просто.

Основні нюанси "програми"

По-перше, під "будинком за 1 євро" мається на увазі старе та занедбане помешкання, що потребує серйозного ремонту та, відповідно, багато коштів.

По-друге, у деяких містах існують деякі дедлайни для покупців, коли вони мають довести свої будинки до ладу. В містечку Абруццо навіть встановили штраф у розмірі 10 тисяч євро якщо нові власники не подадуть плани реконструкції житла протягом шести місяців. Саму ж реконструкцію власники мають завершити впродовж трьох місяців.

Основна ідея такої "програми" полягає у тому, щоб збільшити кількість населення у деяких регіонах. Вона доступна у приблизно 25 муніципалітетах Італії. Зокрема, Сицилії, Сардинії, Тоскані, Лігурії тощо.

Нагадаємо, швидкий розпродаж на європейські рейси запустив лоукостер Ryanair. Пільговий продаж триватиме лише добу. За цей час можна придбати дешеві квитки по Європі на різні напрямки, вартість яких становить від 10 євро.