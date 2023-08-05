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Дом в Италии за 1 евро: как купить недвижимость и в чем проблема

5 августа 2023 14:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дом в Италии за 1 евро: как купить недвижимость и в чем проблема
Люди на улицах Италии. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В одном из итальянских городков можно купить дом за 1 евро. Таким образом власти Италии хотят увеличить количество жителей в менее заселенных регионах страны.

Об этом говорится в материале 24Недвижимость.

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Следовательно, дом за 1 евро можно приобрести в регионе Абруццо, расположенном в Пратол-Пелиньи в Апеннинских горах.

На продажу там было выставлено около 250 домов. Однако не все так просто.

Основные нюансы "программы"

Во-первых, под "домом за 1 евро" подразумевается старое и заброшенное помещение, требующее серьезного ремонта и, соответственно, много средств.

Во-вторых, в некоторых городах существуют некоторые дедлайны для покупателей, когда они должны привести свои дома в порядок. В городке Абруццо даже установили штраф в размере 10 тысяч евро, если новые владельцы не подадут планы реконструкции жилья в течение шести месяцев. Саму же реконструкцию владельцы должны завершить в течение трех месяцев.

Основная идея такой "программы" состоит в том, чтобы увеличить численность населения в некоторых регионах. Она доступна в примерно 25 муниципалитетах Италии. В частности, Сицилии, Сардинии, Тоскане, Лигурии и т.д.

Напомним, скорую распродажу на европейские рейсы запустил лоукостер Ryanair. Льготная продажа продлится только сутки. За это время можно приобрести дешевые билеты по Европе на разные направления, стоимость которых составляет от 10 евро.

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