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Безкоштовні квитки на потяг у Франції та Німеччині: хто може отримати

14 червня 2023 02:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Безкоштовні квитки на потяг у Франції та Німеччині: хто може отримати
Головний вокзал у Лейпцігу. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

60 тисяч молодих людей віком 17-27 років у Франції та Німеччини можуть отримати безкоштовні квитки на потяг. Це так звані "квитки дружби" між обома країнами. 

Таку акцію присвятили 60-ти річчю Єлисейського договору. Про це пише видання DW.

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Умови отримання безкоштовного квитка

Повідомляється, що у Франції та Німеччини молодим людям роздаватимуть одномісячні абонементи за принципом "first-come, first-served" ("хто перший прийшов, той отримав").

Відомо, що квитки вже почали роздавати. Їх розповсюджуватимуть, допоки не закінчаться.

Як зазначається, квитками можна скористатися під час подорожей потягами далекого та місцевого сполучення протягом семи днів.

Квитки будуть дійсні для використання з 1 липня по 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила в тестовому режимі жіночі вагони у потягах. Так компанія відреагувала на петицію, яка була зареєстрована на сайті уряду. Автори впевнені, що таким чином зменшиться кількість фізичного насильства над жінками, адже раніше були такі випадки під час курсування потягів. 

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