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Бесплатные билеты на поезд во Франции и Германии: кто может получить

14 июня 2023 02:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бесплатные билеты на поезд во Франции и Германии: кто может получить
Главный вокзал в Лейпциге. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

60 тысяч молодых людей в возрасте 17-27 лет во Франции и Германии могут получить бесплатные билеты на поезд. Это так называемые "билеты дружбы" между двумя странами.

Такую акцию приурочили к 60-летию Елисейского договора. Об этом пишет издание DW.

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Условия получения бесплатного билета

Сообщается, что во Франции и Германии молодым людям будут раздавать абонементы на месяц по принципу first-come, first-served ("кто первый пришел, тот получил").

Известно, что билеты уже начали раздавать. Их будут распространять, пока не закончатся.

Как отмечается, билетами можно воспользоваться во время путешествий поездами дальнего и местного сообщения в течение семи дней.

Билеты будут действительны для использования с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

Напомним, Укрзализныця запустила в тестовом режиме женские вагоны в поездах. Так компания отреагировала на петицию, зарегистрированную на сайте правительства. Авторы уверены, что таким образом уменьшится количество физического насилия над женщинами, ведь раньше были такие случаи при курсировании поездов.

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