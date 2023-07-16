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Адвокат назвав легальні способи для виїзду за кордон: що потрібно

16 липня 2023 23:39
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Яким чоловікам можна виїхати за кордон — пояснення адвоката
Український кордон. Фото: Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час воєнного стану деякій категорії чоловіків все ж можна виїжджати за кордон. Найбільше шансів на виїзд мають ті, хто має трьох і більше дітей.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець у своєму YouTube. 

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Можливість виїхати за кордон мають чоловіки у яких троє або більше дітей, а також супровід людей з інвалідністю 2 та 3 групи.

Однак у разі супроводу осіб з інвалідністю є нюанс — згідно з поправкою до статті 23 Закону "Про мобілізацію" військовозобов’язаний не може отримати відстрочку від служби в армії, якщо він має родичів з інвалідністю, але є інші люди, які за законом зобов’язані їх утримувати.

Проте, якщо чоловік виїжджає за кордон з людиною з інвалідністю, головне те, що вони повинні бути зареєстровані за однією адресою.

Також виїзд можливий через систему "Шлях", проте він дуже проблематичний. За словами Кравця, на підставі звернень клієнтів, прикордонники ставлять питання, де розташовані благодійні організації, які ви представляєте, хто їхній директор, який телефон, чим вони займаються. Якщо відповідь їх не задовольняє, можуть не випустити за кордон.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як військовому виїхати у відпустку за кордон під час війни. 

Також ми розповідали, хто з військових має право на безкоштовне житло та інші житлові пільги.

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