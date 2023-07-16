Каким мужчинам можно выехать за границу — объяснение адвоката

Украинская граница. Фото: Depositphotos

Во время военного положения некоторой категории мужчин все же можно выезжать за границу. Больше шансов на выезд имеют те, кто имеет троих и больше детей.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в своем YouTube.

Читайте также:

Кто из мужчин может выезжать за границу

Возможность уехать за границу имеют мужчины, у которых трое или более детей, а также сопровождение людей с инвалидностью 2 и 3 группы.

Однако в случае сопровождения лиц с инвалидностью есть нюанс — согласно поправке к статье 23 Закона "О мобилизации" военнообязанный не может получить на отсрочку от службы в армии, если у него есть родственники с инвалидностью, но есть другие люди, которые по закону обязывают их содержать.

Однако если мужчина выезжает за границу с человеком с инвалидностью, главное то, что они должны быть зарегистрированы по одному адресу.

Также выезд возможен через систему "Шлях", однако очень проблематичен. По словам Кравца, на основании обращений клиентов, пограничники задают вопрос, где расположены благотворительные организации, которые вы представляете, кто их директор, какой телефон, чем они занимаются. Если их ответ не удовлетворяет, могут не выпустить за границу.

Напомним, недавно мы писали, как военному уехать в отпуск за границу во время войны.

Также мы рассказывали, кто из военных имеет право на бесплатное жилье и другие жилищные льготы.