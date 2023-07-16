Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow Адвокат назвал легальные способы выезда за границу: что нужно arrow

Адвокат назвал легальные способы выезда за границу: что нужно

16 июля 2023 23:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Каким мужчинам можно выехать за границу — объяснение адвоката
Украинская граница. Фото: Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время военного положения некоторой категории мужчин все же можно выезжать за границу. Больше шансов на выезд имеют те, кто имеет троих и больше детей.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в своем YouTube.

Читайте также:

Кто из мужчин может выезжать за границу

Возможность уехать за границу имеют мужчины, у которых трое или более детей, а также сопровождение людей с инвалидностью 2 и 3 группы.

Однако в случае сопровождения лиц с инвалидностью есть нюанс — согласно поправке к статье 23 Закона "О мобилизации" военнообязанный не может получить на отсрочку от службы в армии, если у него есть родственники с инвалидностью, но есть другие люди, которые по закону обязывают их содержать.

Однако если мужчина выезжает за границу с человеком с инвалидностью, главное то, что они должны быть зарегистрированы по одному адресу.

Также выезд возможен через систему "Шлях", однако очень проблематичен. По словам Кравца, на основании обращений клиентов, пограничники задают вопрос, где расположены благотворительные организации, которые вы представляете, кто их директор, какой телефон, чем они занимаются. Если их ответ не удовлетворяет, могут не выпустить за границу.

Напомним, недавно мы писали, как военному уехать в отпуск за границу во время войны.

Также мы рассказывали, кто из военных имеет право на бесплатное жилье и другие жилищные льготы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз