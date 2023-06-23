Які харчові звички залишилися з часів СРСР – ці продукти вживають і зараз

Їжа в СРСР, яку деякі споживають у сучасні часи. Фото: Pinterest

Перед розпадом СРСР люди харчувались досить просто, але ця їжа дотягнулася й до наших часів. Так, ми розповідаємо про харчові звички, які були ще в часи існування СРСР, а сьогодні їх ще має велика кількість сучасних людей.

Новини.LIVE розповідає, що вживали люди в часи СРСР та які харчові звички дотягнулися з того періоду.

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Суп або каша вранці

Медики стверджують, що каша та суп не є обов’язковою ранішньою їжею, тому їх можна вживати в будь-який час доби. Фахівці стверджують, що вранці слід вживати легкі страви, що містять білок. До таких страв належить їжа із вмістом яєць, сирники, салати або вівсянка на воді.

Суп, який вранці вживали в часи СРСР та їдять зараз. Фото: Pixabay

Обов’язкове вживання хліба з першими стравами

Не секрет, що хліб містить корисні властивості, але варто обирати саме цільнозерновий хліб. Не варто комбінувати його з картоплею або макаронами, оскільки до складу хлібу входить велика кількість калорій. Його слід вживати з супом, салатами або як бутерброди.

Борщ з хлібом, який їли в СРСР та їдять зараз. Фото: Pexels

Консервовані овочі та фрукти

Спеціалісти стверджують, що консервовані продукти не мають в своєму складі корисних компонентів. Річ у тому, що під час консервації така їжа проходить кілька етапів термічної обробки за допомогою високих температур. Саме з цієї причини всі корисні вітаміни знищуються.

Консервовані овочі, які вживали як в СРСР, так їдять і зараз. Фото: Pixabay

Крім того, під час консервації овочів виробники досить часто додають шкідливий оцет. Те ж саме відбувається під час варіння варення, оскільки туди додається велика кількість шкідливого цукру.

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