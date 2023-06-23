Какие пищевые привычки остались со времен СССР – эти продукты употребляют и сейчас

Еда в СССР, которую некоторые употребляют в настоящее время. Фото: Pinterest

Перед распадом СССР люди питались довольно просто, но эта еда дотянулась и до наших дней. Так, мы рассказываем о пищевых привычках, которые были еще во времена существования СССР, а сегодня еще имеет большое количество современных людей.

Новини.LIVE рассказывает, что употребляли люди во времена СССР и какие пищевые привычки дотянулись с того периода.

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Суп или каша утром

Медики утверждают, что каша и суп не являются обязательной утренней пищей, поэтому их можно употреблять в любое время суток. Специалисты утверждают, что утром следует употреблять легкие блюда, содержащие белок. К таким блюдам относится еда с содержанием яиц, сырники, салаты или овсянка на воде.

Суп, который утром употребляли в СССР и едят сейчас. Фото: Pixabay

Обязательно употребление хлеба с первыми блюдами

Не секрет, что хлеб содержит полезные свойства, но следует выбирать именно цельнозерновой хлеб. Не следует комбинировать его с картофелем или макаронами, поскольку в состав хлеба входит большое количество калорий. Его следует употреблять с супом, салатами или в качестве бутербродов.

Борщ с хлебом, который ели в СССР и едят сейчас. Фото: Pexels

Консервированные овощи и фрукты

Специалисты утверждают, что консервированные продукты не содержат полезных компонентов. Дело в том, что при консервации такая пища проходит несколько этапов термической обработки с помощью высоких температур. Именно по этой причине все полезные витамины уничтожаются.

Консервированные овощи, употреблявшие как в СССР, так едят и сейчас. Фото: Pixabay

Кроме того, при консервации овощей производители довольно часто добавляют вредный уксус. То же самое происходит и во время варки варенья, поскольку туда добавляется большое количество вредного сахара.

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