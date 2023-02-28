Увиновлення дитини: Тімур Мірошниченко готується стати батьком

Родина Мірошниченко готується увиновити дитину

Зіркова родина телеведучих Тімур та Інна Мірошниченко займаються процесом усиновлення дитини. І хоч жінка вже побачила хлопчика, якого б хотіла взяти в родину, пара досі не вирішила, хто стане третьою дитиною в сім'ї.

Про те, кого збираються усиновити, вони розповіли в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

"На сайті Мінсоцполітики побачила і відчула серцем, що хочу його взяти. Я нікому про це не казала, але зі мною дивилася Мія і вона теж його запам’ятала. Потім донька питала коли Дмитрик приїде. Його анкета висить в реєстрі давно. Якщо його ніхто не забирає, то може є вади зі здоров'ям. От є ми, які готові його взяти, але Дмитрик буде ще чекати умовно кажучи на нас рік", — розповіла Інна.

Жінка зізналася, що буде щаслива, якщо хлопчика хтось усиновить раніше, ніж вони з чоловіком пройдуть всі кола пекла бюрократичних процедур. Але здаватися сім’я Мірошниченко не буде.





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Наразі вони не вирішили кого хочуть взяти — хлопчика чи дівчинку. Але це точно буде одна дитина. Для пари ідеальний варіант, щоб дитина була того ж віку, як і їхні діти.

"У нас прекрасна родина. І любов, якаміж нами, вона спонукає розмножувати її. Зараз дійдемо до переможного завершення цієї епопеї і в нас буде третя усиновлена дитина, а потім будуть ще свої діти", — розповів Тімур.

Нагадаємо, понад 1388 дітей постраждали внаслідок війни рф проти України. Згідно з офіційною інформацією від представників ювенальних прокуратур, 461 дитина загинула, а понад 927 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.