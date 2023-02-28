Обвинение ребенка: Тимур Мирошниченко готовится стать отцом

Семья Мирошниченко готовится увинить ребенка

Звездная семья телеведущих Тимур и Инна Мирошниченко занимаются процессом усыновления ребенка. И хотя женщина уже увидела мальчика, которого хотела бы взять в семью, пара до сих пор не решила, кто станет их третьим ребенком.

О том, кого собираются усыновить, они поведали в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

"На сайте Минсоцполитики увидела и почувствовала сердцем, что хочу его взять. Я никому об этом не говорила, но со мной смотрела Мия и она тоже его запомнила. Потом дочь спрашивала когда Дима приедет. Его анкета висит в реестре давно. Если его никто не забирает, то может есть недостатки со здоровьем. Вот есть мы, которые готовы его взять, но Дима будет еще ждать условно говоря нас год", — рассказала Инна.

Женщина призналась, что будет счастлива, если мальчика кто-то усыновит раньше, чем они с мужем пройдут все круги ада бюрократических процедур. Но сдаваться семья Мирошниченко не будет.





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Пока они не решили кого хотят взять — мальчика или девочку. Но это точно будет один ребенок. Для пары идеальный вариант, чтобы ребенок был в том же возрасте, как и их дети.

"У нас прекрасная семья. И любовь, как между нами, она побуждает размножать ее. Сейчас дойдем до победного завершения этой эпопеи и у нас будет третий усыновленный ребенок, а потом будут еще свои дети", — рассказал Тимур.

Напомним, более 1388 детей пострадали в результате войны рф против Украины. Согласно официальной информации от представителей ювенальных прокуратур, 461 ребенок погиб, а более 927 детей получили ранения разной степени тяжести.