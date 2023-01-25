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Тетянин день 2023: красиві привітання та яскраві листівки зі святом

25 січня 2023 08:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем Тетяни — 25 січня — привітання у віршах і прозі, красиві картинки та листівки
Привітайте знайомих, друзів та близьких з цим світлим святом
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щороку 25 січня християни східного обряду відзначають світле свято — Тетянин День. Церква цього дня вшановує святу великомученицю Тетяну Римську.

З приводу цього Новини.LIVЕ зібрало оригінальні привітання у віршах і прозі, а також яскраві картинки та листівки зі святом. 

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Привітання з днем Тетяни у віршах 

З Днем Тетяни шлю вітання.

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.

Бажаю днів не марнувати,

Спішити жити і кохати.

За мрією сміливо йти

І легко досягти мети.

***

Зимовий день, холодний, сніжний,

Всі дерева в сріблі.

День Тетяни — милої, ніжної —

Відзначаємо в січні.

В цей день тобі бажаємо

Щастя, радості, тепла,

Здійснення бажань.

Тих, яких ти чекала.

***

У Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

І удачі побажаю,

І здоров'я і тепла.

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці поселилось,

І все хороше враз здійснилось.

***

У Тетянин день хочу побажати

Душею любити, усмішкою сяяти,

Нехай оточують люди безкорисливі!

Нехай здійснюються всі мрії,

І в житті буде багато доброти!

***

В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю що скажеш, лише попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

***

З днем Тетяни! Радості й тепла.

Життя, щоб добром було повне.

Ангел нехай Хранитель допомагає

І від усіх нещасть оберігає.

***

У Тетянин день прошу за всіх,

Щоб був у кожного успіх.

Побільше щастя та тепла

Щоби Свята нам надала.

***

Із святом Тетяни вітаємо сердечно!

Бажаємо багато добра і тепла.

На сонячний пряник ворожимо гречно,

Щоб вам покровителька щастя дала.

Везіння в науці та якісних знань,

Щоб успіх завжди супроводжував вас.

Привітання з днем Тетяни у віршах

З Днем Тетяни вітаю,

Заступництва бажаю.

Ангел нехай тебе зберігає

Від турбот і від образ.

Щастя, міцного здоров'я,

Радості, добра з любов'ю,

Тільки правильних доріг,

Жити завжди щоб без тривог!

***

З днем Тетяни ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала.

***

У Тетянин день хочу побажати

Душею любити, посмішкою сяяти,

День ангела-такий він світлий, чистий,

Нехай оточують люди безкорисливі!

Нехай здійснюються всі мрії,

І в житті буде багато доброти!

***

З Днем Тетяни, сміху дзвінкого

І кохання бажаю палкого,

І обіймів пристрасно-ніжних

Навіть в дні холодні та сніжні!

Хай життя буде, наче веселка,

Хай дарує радість люстерко

Відображенням милого личка.

Буде щастя хай вже для вас звичним!

***

Нехай Тетяна свята

Від біди захищає,

Твоє серце молитвою

І мрією наповнює!

У це свято чудовий

Я тобі забажаюбыть душею чарівної,

Жити любов'ю безкрайньої!

І нехай ангела крила

Кожен день бережуть,

Піднімають над світом,

Осяявши світлом шлях!

***

Тетянин день прийшов,

Вас з цим вітаємо!

І день відзначити добре

Щиро вам бажаємо!

***

Тетянин день прийшов сьогодні,

Нехай здоров'я принесе,

Нехай подарує багато щастя

І всі проблеми забере!

Нехай подарує настрій

І захистить тебе від зла.

Нехай буде все завжди в порядку.

І вітаю я тебе!

***

У Тетянин день є маса побажань:

Добра, затишку, багато щастя, світла

І виконання всіх ваших бажань,

І натхнення, удачі та успіхів.

Нехай прекрасними стають всі дні.

Благополуччя вам, радості, любові.

***

З днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай Свята дарує мудрість

І кохання щире.

Чує хай свята Тетяна

Всі твої бажання,

Допоможе в час важкий

Смутку і зітхання.

***

У День Тетяни, день прекрасний,

У серце нехай приходить щастя,

В душу легкість нехай прийде

І подарунок у житті чекає.

***

З Днем Тетяни вітаю

Від душі тобі бажаю

Не сумувати та не хворіти

З кожним днем ​​лише гарнішати!

Тетянин день — привітання у прозі

Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та кохання, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Нехай усі бажання, мрії обов’язково здійснюються.

***

Вітаю з Днем Тетяни та від душі бажаю милої усмішки та щасливого сміху, добрих надій та заповітних бажань, солодких мрій та вічної краси, істинного щастя та вірного кохання, солодких миттєвостей життя та чудового настрою.

***

З Днем Тетяни! Бажаю мудрості та сил, здоров'я і краси, удачі та успіху, розуміння й підтримки близьких, мужності та любові серця, натхнення і радості душі, різноманітності й чарів життя.

 

***

З Днем Тетяни вітаю! Нехай збудуться всі сердечні бажання. Нехай радість цього дня стане важливим атрибутом подальшого життя. Зі святом!

***

У Тетянин день від щирого серця бажаю чудових та веселих відчуттів, великого та світлого кохання, різнобічних та цікавих захоплень, неймовірно щасливих та насичених днів, добрих та радісних новин, безперечної та постійної удачі.

***

Вітаємо з Днем Тетяни та від душі бажаємо милої посмішки, добрих надій та заповітних бажань, солодких мрій та вічної краси, істинного щастя та вірного кохання, солодких миттєвостей життя та чудового настрою.

***

Вітаємо з Днем Тетяни та бажаємо завжди залишатися в душі юною та веселою людиною. Бажаю, щоб доля дарувала багато шансів на перемогу та удачу.

***

Вітаю вас із днем святої Тетяни! Нехай свята завжди оберігає вас і ваших близьких від біди, допомагає у важкі хвилини та підтримує на всіх шляхах життя. Нехай кожну мить ваше серце сяє небесною радістю і переповнюється щастям!

***

З Днем Тетяни вітаю та бажаю завжди бути відкритою, веселою, чудовою людиною, яка усе на світі може, яка ніколи не сумує та не покладає рук. Нехай усю дорогу по життю тобі щастить, нехай і серце, і душа завжди будуть наповнені радості, любові, гармонії та краси.

Тетянин день — привітання у прозі

З Днем Тетяни! Бажаю тобі, щоб ангели на небесах завжди захищали тебе від усього поганого. Нехай на твоєму шляху, зустрінуться тільки щирі та світлі люди, які будуть дорожити дружбою з тобою.

***

Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя і радості, гармонії та впевненості, відмінного настрою і сміливості душі, яскравих фарб життя і вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай всі твої бажання, мрії обов'язково здійснюються.

***

Вітаю з днем Тетяни! Бажаю більше чудес в житті, віри в хороше і добре, миру, успіхів і затишку в домі. Нехай в домі завжди панує добробут і любов, а в серці буде спокій.

***

Нехай свята Тетяна буде для тебе дороговказною зіркою і захисницею по життю! Бажаємо щастя, затишку, добробуту та родинного тепла.

***

У Тетянин день бажаю успіхів у навчанні, професії, самовдосконалення, а також сімейного затишку і тепла. Нехай всі негаразди покинуть ваш будинок, мрії збуваються, а доля завжди посміхається.

***

З Днем Тетяни. Краси, любові, чарівності, гідної уваги, вічної молодості, невтомності, оптимізму, сил, удачі, натхнення, постійного завзяття до перемоги, підтримки, світлих почуттів, достатку, сміливості, рішучості та прекрасних миттєвостей життя.

***

Вітаємо з днем Тетяни! Бажаємо щастя, удачі, океан позитиву, багатства. Нехай давно загадане здійсниться, а погане — зітреться. Хороших і відповідальних людей навколо. Нехай день починається з посмішки, а закінчується — поцілунком коханої людини.

***

У Тетянин день нехай чудовий настрій стане візитною карткою. Посмішок найщиріших, наснаги неймовірної та щасливої долі.

Тетянин день 25 січня — привітання у яскравих листівках та картинках 

Картинки З Днем Тетяни

Тетянин день – привітання

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Тетянин день 25 січня — привітання у яскравих листівках

Привітання з Днем Тетяни 25 січня

Яскраві листівки на День Тетяни

Відеопривітання у Тетянин день

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