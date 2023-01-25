С Днем Татьяны — 25 января — поздравления в стихах и прозе, красивые картинки и открытки

Татьянин день 2023: красивые поздравления и яркие открытки с поздравлением
Каждый год 25 января христиане восточного обряда отмечают светлый праздник — Татьянин День. Церковь в этот день чествует святую великомученицу Татьяну Римскую.
По этому поводу Новини.LIVЕ собрало оригинальные поздравления в стихах и прозе, а также яркие картинки и открытки с праздником.
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Поздравления с днем Татьяны в стихах
С Днем Татьяны шлю поздравления.
Пусть исполнятся все желания.
Пусть сказочным будет вечер,
Пусть будет полным счастья кувшин.
Желаю дней не тратить,
Спешить жить и любить.
За мечтой смело идти
И легко достичь цели.
***
Зимний день, холодный, снежный,
Все деревья в серебре.
День Татьяны — милой, нежной
Отмечаем в январе.
В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Осуществление желаний.
Тех, которых ты ждала.
***
В Татьянин день тебе желаю
Смеха, счастья и добра,
И удачи пожелаю,
И здоровье и тепла.
Свою любовь оберегать,
Чтобы счастье в сердце поселилось,
И все хорошее сразу свершилось.
***
В Татьянин день хочу пожелать
Душой любить, улыбкой сиять,
Пусть окружают люди бескорыстные!
Пусть сбываются все мечты,
И в жизни будет много доброты!
***
В Татьянин день тебе желаю,
Добра, безмерной красоты,
И от души сегодня я поздравляю,
Сделаю что скажешь, только попроси.
Пусть же ласка, и любовь, и вдохновение,
Уверенно в судьбу войдут,
Тебе желаю искреннего везения,
Пусть сомнения все уйдут!
***
С днем Татьяны! Радости и тепла.
Жизнь, чтобы добром была полна.
Ангел пусть Хранитель помогает
И от всех несчастий оберегает.
***
В Татьянин день прошу всех,
Чтобы был у каждого успех.
Побольше счастья и тепла
Чтобы Святая нам предоставила.
***
С праздником Татьяны поздравляем сердечно!
Желаем много добра и тепла.
На солнечный пряник гадаем сердечно,
Чтобы вам покровительница счастья дала.
Везения в науке и качественных знаний,
Чтобы успех всегда сопровождал вас.
С днем Татьяны поздравляю,
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!
***
С днем Татьяны мы тебя поздравляем,
Многие деньги желаем,
Чтобы не чуралось тебя счастья,
Чтобы обходили все напасти,
Чтобы горы низменностью стали,
Волны в море в шторм пропали,
Чтобы улыбкой нас все радовало,
С каждым днем только "красивела".
***
В Татьянин день хочу пожелать
Душой любить, улыбкой сиять,
День ангела — таков он светлый, чистый,
Пусть окружают люди бескорыстные!
Пусть сбываются все мечты,
И в жизни будет много доброты!
***
С днем Татьяны, смеха звонкого
И любви желаю страстной,
И объятий страстно-нежных
Даже в дни холодные и снежные!
Пусть жизнь будет, как радуга,
Пусть дарит радость зеркало
Отражение милое личико.
Будет счастье пусть уж для вас привычным!
***
Пусть Татьяна святая
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет!
В этот праздник замечательный
Я тебе пожелаю быть душой волшебной,
Жить любовью бескрайней!
И пусть ангела крыла
Каждый день берегут,
Поднимают над миром,
Озарив светом путь!
***
Татьянин день пришел,
Вас с этим поздравляю!
И день отметить хорошо
Искренне желаю!
***
Татьянин день пришел сегодня,
Пусть здоровье принесет,
Пусть подарит много счастья
И все проблемы отнимет!
Пусть подарит настроение
И защитит тебя от зла.
Да будет все всегда в порядке.
И поздравляю тебя!
***
В Татьянин день есть масса пожеланий:
Добра, уюта, много счастья, света
И исполнение всех ваших желаний,
И вдохновение, удачи и успехи.
Пусть прекрасны все дни.
Благополучие вам, радости, любви.
***
С днем Татьяны, моя дорогая,
Будь всегда счастлива.
Пусть Святая дарит мудрость
И любовь искренняя.
Слышит пусть святая Татьяна
Все твои желания,
Поможет во время тяжелое
Печали и вздоха.
***
В день Татьяны, день прекрасный,
В сердце пусть приходит счастье,
В душу легкость пусть придет
И подарок в жизни ждет.
***
С Днем Татьяны поздравляю
От души тебе желаю
Не унывать и не болеть
С каждым днем только красивее!
Татьянин день — поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Татьяны. Желаю красоты и любви, счастья и радости, гармонии и уверенности, восхитительного настроения и смелости души, ярких красок жизни и верной поддержки близких людей. Пусть все желания, мечты обязательно сбываются.
***
Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и любви, сладких мгновений жизни и прекрасного настроения.
***
С Днем Татьяны! Желаю мудрости и сил, здоровья и красоты, удачи и успеха, понимания и поддержки близких, мужества и любви сердца, вдохновения и радости души, разнообразия и волшебства жизни.
***
С Днем Татьяны поздравляю! Пусть сбудутся все сердечные желания. Пусть радость в этот день станет важным атрибутом дальнейшей жизни. С праздником!
***
В Татьянин день от всего сердца желаю прекрасных и веселых ощущений, большой и светлой любви, разносторонних и интересных увлечений, невероятно счастливых и насыщенных дней, добрых и радостных новостей, бесспорной и постоянной удачи.
***
Поздравляем с Днем Татьяны и от души желаем милой улыбки, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и любви, сладких мгновений жизни и прекрасного настроения.
***
Поздравляем с Днем Татьяны и желаем всегда оставаться в душе молодым и веселым человеком. Желаю, чтобы судьба давала много шансов на победу и удачу.
***
Поздравляю вас с днем святой Татьяны! Пусть праздники всегда оберегают вас и ваших близких от беды, помогают в трудные минуты и поддерживают на всех путях жизни. Пусть каждый миг ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!
***
С Днем Татьяны поздравляю и желаю всегда быть открытым, веселым, замечательным человеком, который все на свете может, никогда не унывает и не покладает рук. Пусть всю дорогу по жизни тебе везет, пусть и сердце, и душа всегда будут исполнены радости, любви, гармонии и красоты.
С Днем Татьяны! Желаю тебе, чтобы ангелы на небесах всегда защищали тебя от всего дурного. Пусть на твоем пути встретятся только искренние и светлые люди, которые будут дорожить дружбой с тобой.
***
Поздравляю с Днем Татьяны. Желаю красоты и любви, счастья и радости, гармонии и уверенности, отличного настроения и смелости души, ярких красок жизни и верной поддержки близких людей. Будь любима и пусть все твои желания, мечты обязательно сбываются.
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Поздравляю с днем Татьяны! Желаю больше чудес в жизни, веры в хорошее и доброе, мира, успехов и уюта в доме. Пусть в доме всегда царит благополучие и любовь, а в сердце будет покой.
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Пусть святая Татьяна будет для тебя путеводной звездой и защитницей по жизни! Желаем счастья, уюта, благополучия и семейного тепла.
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В Татьянин день желаю успехов в учебе, профессии, самосовершенствовании, а также семейного уюта и тепла. Пусть все проблемы покинут ваш дом, мечты сбываются, а судьба всегда улыбается.
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С Днем Татьяны. Красоты, любви, обаяния, достойного внимания, вечной молодости, неутомимости, оптимизма, сил, удачи, вдохновения, постоянного рвения к победе, поддержке, светлым чувствам, обилию, смелости, решительности и прекрасным мгновениям жизни.
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Поздравляем с днем Татьяны! Желаем счастья, удачи, океан позитива, богатства. Пусть давно загаданное сбудется, а плохое — сотрется. Хороших и ответственных людей вокруг. Пусть день начинается с улыбки, а заканчивается поцелуем любимого человека.
***
В Татьянин день пусть отличное настроение станет визитной карточкой. Улыбка самых искренних, воодушевления невероятной и счастливой судьбы.
Татьянин день 25 января — поздравления в ярких открытках и картинках
Видеопоздравления в Татьянин день