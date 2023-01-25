С Днем Татьяны — 25 января — поздравления в стихах и прозе, красивые картинки и открытки

Поздравьте знакомых, друзей и близких с этим светлым праздником

Каждый год 25 января христиане восточного обряда отмечают светлый праздник — Татьянин День. Церковь в этот день чествует святую великомученицу Татьяну Римскую.

По этому поводу Новини.LIVЕ собрало оригинальные поздравления в стихах и прозе, а также яркие картинки и открытки с праздником.

Поздравления с днем ​​Татьяны в стихах

С Днем Татьяны шлю поздравления.

Пусть исполнятся все желания.

Пусть сказочным будет вечер,

Пусть будет полным счастья кувшин.

Желаю дней не тратить,

Спешить жить и любить.

За мечтой смело идти

И легко достичь цели.

***

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны — милой, нежной

Отмечаем в январе.

В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Осуществление желаний.

Тех, которых ты ждала.

***

В Татьянин день тебе желаю

Смеха, счастья и добра,

И удачи пожелаю,

И здоровье и тепла.

Свою любовь оберегать,

Чтобы счастье в сердце поселилось,

И все хорошее сразу свершилось.

***

В Татьянин день хочу пожелать

Душой любить, улыбкой сиять,

Пусть окружают люди бескорыстные!

Пусть сбываются все мечты,

И в жизни будет много доброты!

***

В Татьянин день тебе желаю,

Добра, безмерной красоты,

И от души сегодня я поздравляю,

Сделаю что скажешь, только попроси.

Пусть же ласка, и любовь, и вдохновение,

Уверенно в судьбу войдут,

Тебе желаю искреннего везения,

Пусть сомнения все уйдут!

***

С днем ​​Татьяны! Радости и тепла.

Жизнь, чтобы добром была полна.

Ангел пусть Хранитель помогает

И от всех несчастий оберегает.

***

В Татьянин день прошу всех,

Чтобы был у каждого успех.

Побольше счастья и тепла

Чтобы Святая нам предоставила.

***

С праздником Татьяны поздравляем сердечно!

Желаем много добра и тепла.

На солнечный пряник гадаем сердечно,

Чтобы вам покровительница счастья дала.

Везения в науке и качественных знаний,

Чтобы успех всегда сопровождал вас.

С днем Татьяны поздравляю,

Покровительства желаю.

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью,

Только правильных дорог,

Жить всегда чтоб без тревог!

***

С днем ​​Татьяны мы тебя поздравляем,

Многие деньги желаем,

Чтобы не чуралось тебя счастья,

Чтобы обходили все напасти,

Чтобы горы низменностью стали,

Волны в море в шторм пропали,

Чтобы улыбкой нас все радовало,

С каждым днем ​​только "красивела".

***

В Татьянин день хочу пожелать

Душой любить, улыбкой сиять,

День ангела — таков он светлый, чистый,

Пусть окружают люди бескорыстные!

Пусть сбываются все мечты,

И в жизни будет много доброты!

***

С днем Татьяны, смеха звонкого

И любви желаю страстной,

И объятий страстно-нежных

Даже в дни холодные и снежные!

Пусть жизнь будет, как радуга,

Пусть дарит радость зеркало

Отражение милое личико.

Будет счастье пусть уж для вас привычным!

***

Пусть Татьяна святая

От беды защищает,

Твое сердце молитвой

И мечтой наполняет!

В этот праздник замечательный

Я тебе пожелаю быть душой волшебной,

Жить любовью бескрайней!

И пусть ангела крыла

Каждый день берегут,

Поднимают над миром,

Озарив светом путь!

***

Татьянин день пришел,

Вас с этим поздравляю!

И день отметить хорошо

Искренне желаю!

***

Татьянин день пришел сегодня,

Пусть здоровье принесет,

Пусть подарит много счастья

И все проблемы отнимет!

Пусть подарит настроение

И защитит тебя от зла.

Да будет все всегда в порядке.

И поздравляю тебя!

***

В Татьянин день есть масса пожеланий:

Добра, уюта, много счастья, света

И исполнение всех ваших желаний,

И вдохновение, удачи и успехи.

Пусть прекрасны все дни.

Благополучие вам, радости, любви.

***

С днем ​​Татьяны, моя дорогая,

Будь всегда счастлива.

Пусть Святая дарит мудрость

И любовь искренняя.

Слышит пусть святая Татьяна

Все твои желания,

Поможет во время тяжелое

Печали и вздоха.

***

В день Татьяны, день прекрасный,

В сердце пусть приходит счастье,

В душу легкость пусть придет

И подарок в жизни ждет.

***

С Днем Татьяны поздравляю

От души тебе желаю

Не унывать и не болеть

С каждым днем ​​только красивее!

Татьянин день — поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Татьяны. Желаю красоты и любви, счастья и радости, гармонии и уверенности, восхитительного настроения и смелости души, ярких красок жизни и верной поддержки близких людей. Пусть все желания, мечты обязательно сбываются.

***

Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и любви, сладких мгновений жизни и прекрасного настроения.

***

С Днем Татьяны! Желаю мудрости и сил, здоровья и красоты, удачи и успеха, понимания и поддержки близких, мужества и любви сердца, вдохновения и радости души, разнообразия и волшебства жизни.

***

С Днем Татьяны поздравляю! Пусть сбудутся все сердечные желания. Пусть радость в этот день станет важным атрибутом дальнейшей жизни. С праздником!

***

В Татьянин день от всего сердца желаю прекрасных и веселых ощущений, большой и светлой любви, разносторонних и интересных увлечений, невероятно счастливых и насыщенных дней, добрых и радостных новостей, бесспорной и постоянной удачи.

***

Поздравляем с Днем Татьяны и от души желаем милой улыбки, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и любви, сладких мгновений жизни и прекрасного настроения.

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Поздравляем с Днем Татьяны и желаем всегда оставаться в душе молодым и веселым человеком. Желаю, чтобы судьба давала много шансов на победу и удачу.

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Поздравляю вас с днем ​​святой Татьяны! Пусть праздники всегда оберегают вас и ваших близких от беды, помогают в трудные минуты и поддерживают на всех путях жизни. Пусть каждый миг ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!

***

С Днем Татьяны поздравляю и желаю всегда быть открытым, веселым, замечательным человеком, который все на свете может, никогда не унывает и не покладает рук. Пусть всю дорогу по жизни тебе везет, пусть и сердце, и душа всегда будут исполнены радости, любви, гармонии и красоты.

С Днем Татьяны! Желаю тебе, чтобы ангелы на небесах всегда защищали тебя от всего дурного. Пусть на твоем пути встретятся только искренние и светлые люди, которые будут дорожить дружбой с тобой.

***

Поздравляю с Днем Татьяны. Желаю красоты и любви, счастья и радости, гармонии и уверенности, отличного настроения и смелости души, ярких красок жизни и верной поддержки близких людей. Будь любима и пусть все твои желания, мечты обязательно сбываются.

***

Поздравляю с днем ​​Татьяны! Желаю больше чудес в жизни, веры в хорошее и доброе, мира, успехов и уюта в доме. Пусть в доме всегда царит благополучие и любовь, а в сердце будет покой.

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Пусть святая Татьяна будет для тебя путеводной звездой и защитницей по жизни! Желаем счастья, уюта, благополучия и семейного тепла.

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В Татьянин день желаю успехов в учебе, профессии, самосовершенствовании, а также семейного уюта и тепла. Пусть все проблемы покинут ваш дом, мечты сбываются, а судьба всегда улыбается.

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С Днем Татьяны. Красоты, любви, обаяния, достойного внимания, вечной молодости, неутомимости, оптимизма, сил, удачи, вдохновения, постоянного рвения к победе, поддержке, светлым чувствам, обилию, смелости, решительности и прекрасным мгновениям жизни.

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Поздравляем с днем ​​Татьяны! Желаем счастья, удачи, океан позитива, богатства. Пусть давно загаданное сбудется, а плохое — сотрется. Хороших и ответственных людей вокруг. Пусть день начинается с улыбки, а заканчивается поцелуем любимого человека.

***

В Татьянин день пусть отличное настроение станет визитной карточкой. Улыбка самых искренних, воодушевления невероятной и счастливой судьбы.

Татьянин день 25 января — поздравления в ярких открытках и картинках

Видеопоздравления в Татьянин день