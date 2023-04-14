Страсна п'ятниця 2023 — головні заборони та традиції дня

Дівчина молиться у церкві. Фото: Pexels

Страсна або Велика п'ятниця, яка у 2023 році випадає на 14 квітня, — найсуворіший та найскорботніший день Великого посту і Страсного тижня. Час, коли православні християни згадують про останні дні життя Ісуса Христа.

Новини.LIVE розповідає, про історію, суть цього дня, його найголовніші заборони, традиції та прикмети.

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Страсна п'ятниця — історія та суть

Згідно зі святим писанням, у п'ятницю Ісус Христос постав перед судом. Прокуратор Понтій Пілат назвав Його бунтарем та підбурювачем і засудив до розп'яття на хресті.

У стародавні часи розп'яття на дерев’яному хресті було однією з найганебніших смертей — так страчували переважно розбійників, убивць, рабів, що мали сміливість повставати проти рабовласників. Приречені помирали довго і в страшних муках.

Ісуса стратили на Голгофі. Він сам виніс хрест на гору. Тіло Христа пробуло на хресті три дні.

Після того як Ісус помер, до Пілата прийшов один із таємних послідовників Христа, Йосип Ариматейський і попросив дозвіл про зняття тіла Вчителя для погребіння. Він закутав покійного в білий шмат матерії й поховав у печері.

Через страту Христа Страсна п'ятниця стала найсумнішим днем року. Цього дня віряни тужать за Спасителем, який своєю смертю поплатився за людські гріходіяння.

Таким чином, Страсна п'ятниця є одним із найважливіших релігійних свят в Україні, яке відзначається з особливою повагою. У цей день люди висловлюють свою віру та духовність, виявляють співчуття та солідарність одне з одним, а також виявляють повагу до традицій своєї культури та віри.

Страсна п'ятниця — традиції головний обряд

Християни у цей день згадують про страждання, смерть Ісуса Христа на хресті, зняття його з хреста та поховання.

Головним обрядом у Страсну п'ятницю є винесення плащаниці — плат, що символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з хреста. Після Воскресіння на полотні залишився відбиток Його Образу, який, як дослідили вчені, утворився шляхом великого випромінювання.

Плащаницю виносять під час церковної служби у другій половині дня та ставлять у центрі храму. Віряни приступають до плащаниці та побожно цілують її.

До винесення святої плащаниці віряни нічого не їдять. Повернувшись із церкви сідають за стіл. Обід у Страсну п'ятницю — пісний, навіть риби їсти в цей день не можна. Здебільшого обходяться городиною: капустою, картоплею, огірками.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Вважається, що цього дня в жодному разі не можна тяжко працювати, ремонтувати щось вдома або прибирати. Це необхідно було зробити ще в Чистий четвер. П'ятницю ж варто присвятити молитвам та роздумам.

Не варто працювати на землі, адже заборонено "протикати" землю залізними предметами. Під цим правилом наші предки, звичайно, мали на увазі сезонні роботи на городі.

За народними повір'ями у Страсну п'ятницю не можна:

займатися рукоділлям;

що-небудь різати;

прати;

рубати дрова і працювати сокирою;

веселитися;

сміятися;

співати;

влаштовувати застілля і посиденьки.

Співи, танці та інші гулянки краще перенести на закінчення посту. Народна мудрість недарма говорить: "Хто в Страсну п'ятницю сміється, той весь рік плакатиме".

Що можна робити у Страсну п'ятницю

У цей день православні віряни слухають богослужіння в храмах, де розповідаються історії з Євангеліє. Також віряни можуть прочитати молитви, які в цей день мають особливу силу. Щирі молитви допоможуть покаятися у гріхах.

Попри те, що в Страсну п'ятницю працювати не можна, — господиням дозволено випікати паски. Вважається, що хліб, спечений у цей день, ніколи не пліснявіє і взагалі володіє цілющими властивостями.

Одну з пасок прийнято зберігали протягом цілого року, а іноді навіть використовували як засіб від хвороб.

Раніше паску обов'язково випікали в домашній печі, яку прикрашали гілочками освяченої верби. Потім її використовували як оберіг від зла.

Варто зазначити, що церква не забороняє цього дня працювати в городі або полі.

Страсна п'ятниця — головні прикмети

Якщо принести з богослужіння у Страсну п'ятницю 12 запалених свічок і розставити їх у домівці, весь рік пануватиме добробут та удача.

Людина, яка повністю утримується від їжі та води, буде знати за три дні час своєї смерті.

Якщо спекти в Страсну п'ятницю хліб, то він вважається лікувальним.

Якщо прати у Страсну п'ятницю, одяг швидко зіпсується, а якщо білизну вивісити, то на ній з'являться сліди крові.

У Страсну п'ятницю не можна плювати на землю, від того на весь рік всі святі відвернуться.

У цей день можна відлучити дитину від грудного вигодовування, і тоді малюк буде здоровим увесь рік.

Якщо небо зоряне — буде хороший урожай зернових.

Якщо весь день хмарно — "хліб буде з бур'яном", тобто буде неврожай.

Якщо в Страсну п'ятницю йде дощ, то в травні буде достатньо опадів.

Молитва про порятунок душі

О, Ісус Христос, Бог наш, спаси і помилуй наші душі святою Церквою, подбай про нас, не дай нам горіти в гієні вогненній. О, Ісус Христос, Бог наш, помилуй нас, бідних грішників. О Ісус Христос, Бог наш, благослови мого батька, мою матір, моїх рідних за яких щиро молюся. О Ісус Христос, Бог наш, і все, що я повинен молитися, допоможи нам пройти чистилище і доведи наші душі до небесного спокою. Амінь.

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