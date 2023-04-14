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Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года

14 апреля 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Страстная пятница 2023 — главные запреты и традиции дня
Девушка молится в церкви. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Страстная или Великая пятница, которая в 2023 году выпадает на 14 апреля, — самый строгий и скорбный день Великого поста и Страстной недели. Время, когда православные христиане вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа.

Новини.LIVE рассказывает, об истории, сути этого дня, его главных запретах, традициях и приметах.

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Страстная пятница — история и суть

Согласно священному писанию, в пятницу Иисус Христос предстал перед судом. Прокуратор Понтий Пилат назвал Его бунтарем и подстрекателем и приговорил к распятию на кресте.

В древние времена распятие на деревянном кресте было одной из самых позорных смертей — так казнили преимущественно разбойников, убийц, рабов, которые имели смелость восставать против рабовладельцев. Обреченные умирали долго и в страшных мучениях.

Иисуса казнили на Голгофе. Он сам вынес крест на гору. Тело Христа пробыло на кресте три дня.

После того как Иисус умер, к Пилату пришел один из тайных последователей Христа, Иосиф Ариматейский и попросил разрешения о снятии тела Учителя для погребения. Он закутал покойного в белый кусок материи и похоронил в пещере.

Из-за казни Христа Страстная пятница стала самым печальным днем года. В этот день верующие тоскуют о Спасителе, который своей смертью поплатился за человеческие греходействия.

Таким образом, Страстная пятница — один из важнейших религиозных праздников в Украине, который отмечается с особым уважением. В этот день люди выражают свою веру и духовность, выражают сочувствие и солидарность друг с другом, а также проявляют уважение к традициям своей культуры и веры.

Страстная пятница — история и суть

Страстная пятница — традиции главный обряд

Христиане в этот день вспоминают о страданиях, смерти Иисуса Христа на кресте, снятии его с креста и погребении.

Главным обрядом в Страстную пятницу является вынесение плащаницы — плат, символизирующих полотно, в которое был завернутый Иисус Христос после снятия с креста. После Воскресения на полотне осталось отражение Его Образа, которое, как исследовали ученые, образовалось путем большого излучения.

Страстная пятница — главный обряд

Плащаницу выносят на церковной службе во второй половине дня и ставят в центре храма. Верующие приступают к плащанице и благоговейно целуют ее.

До вынесения святой плащаницы верующие ничего не едят. Вернувшись из церкви, садятся за стол. Обед в Страстную пятницу — постный, даже рыбы есть в этот день нельзя. В основном обходятся овощами: капустой, картофелем, огурцами.

Страстная пятница — важные традиции праздника

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Считается, что в этот день ни в коем случае нельзя тяжело работать, ремонтировать что-нибудь дома или убирать. Это нужно было сделать еще в Чистый четверг. Пятницу следует посвятить молитвам и размышлениям.

Не стоит работать на земле, ведь запрещено "протыкать" землю железными предметами. Под этим правилом наши предки, конечно, подразумевали сезонные работы на огороде.

По народным поверьям в Страстную пятницу нельзя:

  • заниматься рукоделием;
  • что-нибудь резать;
  • стирать;
  • рубить дрова и работать топором;
  • веселиться;
  • смеяться;
  • петь;
  • устраивать застолья и посиделки.

Пение, танцы и другие пирушки лучше перенести в заключение поста. Народная мудрость не зря говорит: "Кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год будет плакать".

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Что можно делать в Страстную пятницу

В этот день православные верующие слушают богослужения в храмах, где рассказываются истории из Евангелия. Также верующие могут прочесть молитвы, которые в этот день обладают особой силой. Искренние молитвы помогут раскаяться в грехах.

Несмотря на то, что в Страстную пятницу работать нельзя, хозяйкам разрешено выпекать паски. Считается, что хлеб, испеченный в этот день, никогда не плесневеет и вообще обладает целебными свойствами.

Одну из пасок принято хранили в течение целого года, а иногда даже использовали как средство от болезней.

Раньше паску обязательно выпекали в домашней печи, которую украшали веточками освященной ивы. Затем ее использовали в качестве оберега от зла.

Следует отметить, что церковь не запрещает в этот день работать в огороде или поле.

Что можно делать в Страстную пятницу

Страстная пятница — главные приметы

  • Если принести из богослужения в Страстную пятницу 12 зажженных свечей и расставить их в доме, весь год будет царить благополучие и удача.
  • Человек, полностью воздерживающийся от пищи и воды, будет знать за три дня время своей смерти.
  • Если испечь в Страстную пятницу хлеб, то он считается лечебным.
  • Если стирать в Страстную пятницу, одежда быстро испортится, а если вывесить белье, то на ней появятся следы крови.
  • В Страстную пятницу нельзя плевать на землю, оттого на весь год все святые отвернутся.
  • В этот день можно отлучить ребенка от грудного вскармливания, и тогда малыш будет здоров весь год.
  • Если небо звездное — будет хороший урожай зерновых.
  • Если весь день облачно — хлеб будет с сорняком, то есть будет неурожай.
  • Если в Страстную пятницу идет дождь, то в мае будет достаточно осадков.

Страстная пятница — главные приметы

Молитва о спасении души

О, Иисус Христос, Бог наш, спаси и помилуй наши души святой Церковью, позаботься о нас, не дай нам гореть в гиене огненной. О, Иисус Христос, Бог наш, помилуй нас, бедных грешников. О Иисус Христос, Бог наш, благослови моего отца, мою мать, моих родных за которых искренне молюсь. О Иисус Христос, Бог наш, и все, что я должен молиться, помоги нам пройти чистилище и доведи наши души до небесного покоя. Аминь.

 

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

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