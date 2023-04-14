Страстная пятница 2023 — главные запреты и традиции дня

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года
Страстная или Великая пятница, которая в 2023 году выпадает на 14 апреля, — самый строгий и скорбный день Великого поста и Страстной недели. Время, когда православные христиане вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа.
Новини.LIVE рассказывает, об истории, сути этого дня, его главных запретах, традициях и приметах.
Страстная пятница — история и суть
Согласно священному писанию, в пятницу Иисус Христос предстал перед судом. Прокуратор Понтий Пилат назвал Его бунтарем и подстрекателем и приговорил к распятию на кресте.
В древние времена распятие на деревянном кресте было одной из самых позорных смертей — так казнили преимущественно разбойников, убийц, рабов, которые имели смелость восставать против рабовладельцев. Обреченные умирали долго и в страшных мучениях.
Иисуса казнили на Голгофе. Он сам вынес крест на гору. Тело Христа пробыло на кресте три дня.
После того как Иисус умер, к Пилату пришел один из тайных последователей Христа, Иосиф Ариматейский и попросил разрешения о снятии тела Учителя для погребения. Он закутал покойного в белый кусок материи и похоронил в пещере.
Из-за казни Христа Страстная пятница стала самым печальным днем года. В этот день верующие тоскуют о Спасителе, который своей смертью поплатился за человеческие греходействия.
Таким образом, Страстная пятница — один из важнейших религиозных праздников в Украине, который отмечается с особым уважением. В этот день люди выражают свою веру и духовность, выражают сочувствие и солидарность друг с другом, а также проявляют уважение к традициям своей культуры и веры.
Страстная пятница — традиции главный обряд
Христиане в этот день вспоминают о страданиях, смерти Иисуса Христа на кресте, снятии его с креста и погребении.
Главным обрядом в Страстную пятницу является вынесение плащаницы — плат, символизирующих полотно, в которое был завернутый Иисус Христос после снятия с креста. После Воскресения на полотне осталось отражение Его Образа, которое, как исследовали ученые, образовалось путем большого излучения.
Плащаницу выносят на церковной службе во второй половине дня и ставят в центре храма. Верующие приступают к плащанице и благоговейно целуют ее.
До вынесения святой плащаницы верующие ничего не едят. Вернувшись из церкви, садятся за стол. Обед в Страстную пятницу — постный, даже рыбы есть в этот день нельзя. В основном обходятся овощами: капустой, картофелем, огурцами.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
Считается, что в этот день ни в коем случае нельзя тяжело работать, ремонтировать что-нибудь дома или убирать. Это нужно было сделать еще в Чистый четверг. Пятницу следует посвятить молитвам и размышлениям.
Не стоит работать на земле, ведь запрещено "протыкать" землю железными предметами. Под этим правилом наши предки, конечно, подразумевали сезонные работы на огороде.
По народным поверьям в Страстную пятницу нельзя:
- заниматься рукоделием;
- что-нибудь резать;
- стирать;
- рубить дрова и работать топором;
- веселиться;
- смеяться;
- петь;
- устраивать застолья и посиделки.
Пение, танцы и другие пирушки лучше перенести в заключение поста. Народная мудрость не зря говорит: "Кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год будет плакать".
Что можно делать в Страстную пятницу
В этот день православные верующие слушают богослужения в храмах, где рассказываются истории из Евангелия. Также верующие могут прочесть молитвы, которые в этот день обладают особой силой. Искренние молитвы помогут раскаяться в грехах.
Несмотря на то, что в Страстную пятницу работать нельзя, хозяйкам разрешено выпекать паски. Считается, что хлеб, испеченный в этот день, никогда не плесневеет и вообще обладает целебными свойствами.
Одну из пасок принято хранили в течение целого года, а иногда даже использовали как средство от болезней.
Раньше паску обязательно выпекали в домашней печи, которую украшали веточками освященной ивы. Затем ее использовали в качестве оберега от зла.
Следует отметить, что церковь не запрещает в этот день работать в огороде или поле.
Страстная пятница — главные приметы
- Если принести из богослужения в Страстную пятницу 12 зажженных свечей и расставить их в доме, весь год будет царить благополучие и удача.
- Человек, полностью воздерживающийся от пищи и воды, будет знать за три дня время своей смерти.
- Если испечь в Страстную пятницу хлеб, то он считается лечебным.
- Если стирать в Страстную пятницу, одежда быстро испортится, а если вывесить белье, то на ней появятся следы крови.
- В Страстную пятницу нельзя плевать на землю, оттого на весь год все святые отвернутся.
- В этот день можно отлучить ребенка от грудного вскармливания, и тогда малыш будет здоров весь год.
- Если небо звездное — будет хороший урожай зерновых.
- Если весь день облачно — хлеб будет с сорняком, то есть будет неурожай.
- Если в Страстную пятницу идет дождь, то в мае будет достаточно осадков.
Молитва о спасении души
О, Иисус Христос, Бог наш, спаси и помилуй наши души святой Церковью, позаботься о нас, не дай нам гореть в гиене огненной. О, Иисус Христос, Бог наш, помилуй нас, бедных грешников. О Иисус Христос, Бог наш, благослови моего отца, мою мать, моих родных за которых искренне молюсь. О Иисус Христос, Бог наш, и все, что я должен молиться, помоги нам пройти чистилище и доведи наши души до небесного покоя. Аминь.
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