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Житель Рівного здійснив велотур, щоб зібрати гроші для ЗСУ

29 липня 2023 15:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Житель Рівного здійснив велотур, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Житель Рівного Олег Трофимчук. Фото: Віталій Коваль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Житель Здовбицької громади Рівненської області Олег Трофимчук здійснив велопоїздку Європою, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Основний інструмент цього пенсіонера-музиканта у дорозі — його вірна гітара.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Олег Трофимчук вирушив у бік Польщі та відвідав Литву, Латвію, Естонію та інші європейські країни. У різних населених пунктах континенту організовував концерти, розповсюджуючи українську культуру. Він також розповідав про ситуацію в Україні та про наслідки страшної війни.

Це не перший благодійний проєкт Олега на підтримку ЗСУ. У минулому він разом зі своїми юними гітаристами вже влаштовував тур містами Польщі. Тоді музиканти змогли зібрати достатньо грошей для придбання автомобіля та тепловізійного обладнання для українських захисників.

Нагадаємо, що у Рівному волонтери розробили пончо-невидимку від тепловізора, яке також захищатиме українських військових на передовій від води та вітру. Новий продукт вже випробували та запатентували.

Також ми повідомляли, що громадський діяч та волонтер Сергій Притула пишається кожним своїм збором для ЗСУ. Проте найлегшим у виконанні він назвав збір "На помсту", який робили спільно із волонтером Сергієм Стерненком.

 

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