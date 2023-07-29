Житель Ровно осуществил велотур, чтобы собрать деньги для ВСУ
Житель Здовбицкой громады Ровенской области Олег Трофимчук осуществил велопоездку по Европе, чтобы собрать деньги для Вооруженных сил Украины. Основной инструмент этого пенсионера-музыканта в пути — его верная гитара.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Что известно про Олега Трофимчука и его велотур по Европе
Олег Трофимчук отправился в сторону Польши и затем посетил Литву, Латвию, Эстонию и другие европейские страны. В разных населенных пунктах континента организовывал концерты, распространяя украинскую культуру. Он также рассказывал о ситуации в Украине и о последствиях страшной войны.
Это не первый благотворительный проект Олега в поддержку ВСУ. В прошлом он вместе со своими юными гитаристами уже устраивал тур по городам Польши. Тогда музыканты смогли собрать достаточно денег для приобретения автомобиля и тепловизионного оборудования для украинских защитников.
Напомним, что в Ровно волонтеры разработали пончо-невидимку от тепловизора, которое также будет защищать украинских военных на передовой от воды и ветра. Новый продукт уже опробовали и запатентовали.
Также мы сообщали, что общественный деятель и волонтер Сергей Притула гордится каждым своим сбором для ВСУ. Однако самым легким в исполнении он назвал сбор "На месть", который делали совместно с волонтером Сергеем Стерненко.