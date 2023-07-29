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Житель Ровно осуществил велотур, чтобы собрать деньги для ВСУ

29 июля 2023 15:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Житель Ровно осуществил велотур, чтобы собрать деньги для ВСУ
Житель Ровно Олег Трофимчук. Фото: Виталий Коваль
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Житель Здовбицкой громады Ровенской области Олег Трофимчук осуществил велопоездку по Европе, чтобы собрать деньги для Вооруженных сил Украины. Основной инструмент этого пенсионера-музыканта в пути — его верная гитара.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Олег Трофимчук отправился в сторону Польши и затем посетил Литву, Латвию, Эстонию и другие европейские страны. В разных населенных пунктах континента организовывал концерты, распространяя украинскую культуру. Он также рассказывал о ситуации в Украине и о последствиях страшной войны.

Это не первый благотворительный проект Олега в поддержку ВСУ. В прошлом он вместе со своими юными гитаристами уже устраивал тур по городам Польши. Тогда музыканты смогли собрать достаточно денег для приобретения автомобиля и тепловизионного оборудования для украинских защитников.

Напомним, что в Ровно волонтеры разработали пончо-невидимку от тепловизора, которое также будет защищать украинских военных на передовой от воды и ветра. Новый продукт уже опробовали и запатентовали.

Также мы сообщали, что общественный деятель и волонтер Сергей Притула гордится каждым своим сбором для ВСУ. Однако самым легким в исполнении он назвал сбор "На месть", который делали совместно с волонтером Сергеем Стерненко.

 

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