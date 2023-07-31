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Жінка кинула свого хлопця одразу після перегляду фільму "Барбі": "Відкрив очі"

31 липня 2023 17:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Жінка кинула свого хлопця після перегляду "Барбі" – що стало причиною
Фрагмент з нового фільму "Барбі" за участю Марго Роббі та Раяна Ґослінґа. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Зовсім нещодавно на екранах з’явився новий фільм "Барбі", який вже встиг наробити галасу та стати одним з найобговорюваніших фільмів за останній час. У декого цей фільм став навіть останнім, оскільки він буквально завершив стосунки однієї закоханої пари.

Про це повідомляє The Mirror.

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Одна жінка розповіла про те, що вона пішла зі своїм хлопцем до кінотеатру, щоб подивитися фільм "Барбі". Жінка знала про тематику цього фільму та сподівалася на те, що її коханий теж зрозуміє це, втім, цього не сталося.

Протягом фільму жінка відчула, що її коханому стає некомфортно дивитися цей фільм, тому на неї чекала серйозна розмова після перегляду.

Фильм "Барби"
Актори Марго Роббі та Раян Ґослінґ у новому фільмі "Барбі". Фото: скриншот з YouTube 

"З моїм хлопцем пішли дивитися фільм "Барбі". Я знала про феміністську тематику фільму. Сподівалася, що мій хлопець зрозуміє, про що йдеться. Протягом усього фільму відчувала, що йому стає дедалі більше ніяково, а мені було дуже сумно від фільму і від його реакції. Знала, що після цього в нас буде розмова на цю тему", — розповіла жінка.

Більш того, коли вони були в кінотеатрі, хлопець не сказав ані слова, але після виходу з нього він заявив, що цей фільм його образив. За словами жінки, її хлопець постійно дивно висловлювався про жінок та про ЛГБТК-спільноту.

Тому вона вирішила розірвати з ним стосунки через його ставлення та неповагу. 

"У нас були проблеми з його дивними висловлюваннями про жінок, ЛГБТК-спільноту. Фільм відкрив мені очі. Мені набридло постійно стикатися з його ставленням і неповагою. Тому я сказала йому, що все скінчено", — також додала жінка.

Нагадаємо, ми писали про те, що фільм "Барбі" встановив неймовірний рекорд з кількості переглядів. 

Раніше ми розповідали про те, що новий фільм "Барбі" встановив історичний рекорд. 

Також ми повідомляли про те, що звичайний вчитель школи шокував своєю колекцією ляльок Барбі.

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