Женщина бросила своего парня после просмотра "Барби" – что стало причиной

Фрагмент из нового фильма "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга. Фото: скриншот с YouTube

Совсем недавно на экранах появился новый фильм "Барби", который уже успел наделать шума и стать одним из самых обсуждаемых фильмов за последнее время. У некоторых этот фильм стал даже последним, поскольку он буквально завершил отношения одной влюбленной пары.

Об этом сообщает The Mirror.

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Одна женщина рассказала о том, что она пошла со своим парнем в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм "Барби". Женщина знала о тематике этого фильма и надеялась, что ее любимый тоже поймет это, впрочем, этого не произошло.

В течение фильма женщина почувствовала, что ее любимому становится некомфортно смотреть этот фильм, поэтому ее ждал серьезный разговор после просмотра.

Актеры Марго Робби и Райан Гослинг в новом фильме "Барби". Фото: скриншот с YouTube

"С моим парнем пошли смотреть фильм "Барби". Я знала о феминистской тематике фильма. Надеялась, что мой парень поймет, о чем идет речь. На протяжении всего фильма чувствовала, что ему становится все больше неудобно, а мне было очень грустно от фильма и от его реакции. Знала, что после этого у нас будет разговор на эту тему", — рассказала женщина.

Более того, когда они были в кинотеатре, парень не сказал ни слова, но после выхода из него он заявил, что этот фильм его оскорбил. По словам женщины, ее парень постоянно странно высказывался о женщинах и ЛГБТК-сообществе.

Поэтому она решила разорвать с ним отношения из-за его отношения и неуважения.

"У нас были проблемы с его странными высказываниями о женщинах, ЛГБТК-сообществе. Фильм открыл мне глаза. Мне надоело постоянно сталкиваться с его отношением и неуважением. Поэтому я сказала ему, что все кончено", — также добавила женщина.

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