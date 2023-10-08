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Жахливий обстріл Костянтинівки: історія криміналістки, фото якої облетіло весь світ

8 жовтня 2023 17:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Жахливий обстріл Костянтинівки: історія криміналістки, фото якої облетіло весь світ
Криміналістка Олена Василенко на місці удару по Костянтинівці. Фото: Нацполіція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Пройшов вже місяць з того моменту, коли окупанти обстріляли Костянтинівку, що на Донеччині. 6 вересня Росія завдала удару по місцевому ринку, вбивши 17 людей, ще 32 було поранено.

У Національній поліції розповіли історію криміналістки Олени Василенко, фото якої з місця обстрілу поширили ЗМІ зі всього світу. 

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Тоді Олена приїхала разом з колегами на місце події. Вона допомагала постраждалим та збирала докази теракту.

Криміналістку, яка була в розпачі, сфотографували після закінчення рятувальної операції. Тоді вона, не маючи сил, сіла на тротуар.

історія поліцейської з Костянтинівки
Олена Василенко після завершення рятувальної операції у Костянтинівці. Фото: Національна поліція

"Ми приїхали на ринок, тут усе горіло — автомобілі, торгові павільйони. Спочатку не могли близько підійти, тому що тут була проводка, вона була під напругою. Коли загасили пожежу та відключили дроти, ми знайшли перші два тіла. Це були жінки. В однієї з них була сумка, в ній — мобільний телефон, на який почали надходити повідомлення", — зазначила Олена.

історія поліцейської з Костянтинівки
Олена з колегами під час рятувальної операції у Костянтинівці. Фото: Національна поліція

Терористичні дії окупантів

Зазначається, що через удар було багато поранених людей, тоді поліцейська відвезла разом з колегами поранену жінку, після чого повернулася назад. 

Вони продовжили пошуки загиблих, яких діставали зі зруйнованих будівель, забирали їх з тротуарів.

"Коли все зробили, я присіла на тротуар. І такий розпач був... Я вже багато чого бачила, але такого ще ні. У мене було повне нерозуміння: навіщо таке було робити? Там же цивільні люди були, жінки, які продавали квіти, врожай з городу", — пригадала той момент Василенко. 

історія поліцейської з Костянтинівки
Олена Василенко після завершення рятувальної операції у Костянтинівці. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл ринку у Костянтинівці є цілеспрямованим терактом із боку Росії. При цьому він уточнив, що особисто був у Костянтинівці та поінформований про те місце, яке стало мішенню для передбачуваних російських атак.

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