Ужасный обстрел Константиновки: история криминалистки, фото которой облетело весь мир

Криминалистка Елена Василенко на месте удара по Константиновке. Фото: Нацполиция

Прошел уже месяц с того момента, когда оккупанты обстреляли Константиновку, что в Донецкой области. 6 сентября Россия нанесла удар по местному рынку, убив 17 человек, еще 32 были ранены.

В Национальной полиции рассказали историю криминалистики Елены Василенко, фото которой с места обстрела распространили СМИ со всего мира.

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Отчаяние от увиденного

Тогда Елена приехала вместе с коллегами на место происшествия. Она помогала пострадавшим и собирала доказательства теракта.

Криминалистку, которая была в отчаянии, сфотографировали после окончания спасательной операции. Тогда она, не имея сил, села на тротуар.

Елена Василенко после завершения спасательной операции в Константиновке. Фото: Национальная полиция

"Мы приехали на рынок, здесь все горело — автомобили, торговые павильоны. Сначала не могли близко подойти, потому что здесь была проводка, она была под напряжением. Когда потушили пожар и отключили провода, мы нашли первые два тела. Это были женщины. У одной из них была сумка, в ней — мобильный телефон, на который начали поступать сообщения", — отметила Елена.

Елена с коллегами во время спасательной операции в Константиновке. Фото: Национальная полиция

Террористические действия оккупантов

Отмечается, что из-за удара было много раненых людей, тогда полицейская отвезла вместе с коллегами раненую женщину, после чего вернулась обратно.

Они продолжили поиски погибших, которых доставали из разрушенных построек, забирали их с тротуаров.

"Когда все сделали, я присела на тротуар. И такое отчаяние было... Я уже многое видела, но такого еще нет. У меня было полное непонимание: зачем такое было делать? Там же гражданские люди были, женщины, продававшие цветы, урожай с огорода", — вспомнила тот момент Василенко.

Елена Василенко после завершения спасательной операции в Константиновке. Фото: Национальная полиция

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел рынка в Константиновке является целенаправленным терактом со стороны России. При этом он уточнил, что лично находился в Константиновке и проинформирован о том месте, которое стало мишенью для предполагаемых российских атак.