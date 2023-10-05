Жахлива ДТП у Венеції: як запізнення на дві хвилини врятувало життя

22-річний Ніко фон Енгельман та 23-річна Софія Заккарія, які запізнилися на автобус, що потрапив у жахливу ДТП. Фото: t.me/BILD_Russian

Пара з Німеччини запізналася на автобус, який потрапив у жахливу аварію у Венеції, і врятувалася. Таким чином несприятливі обставини, які змусили подружжя затриматися, виявилися великим везінням.

Про це повідомляє BILD.

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Зазначається, що 23-річна Софія Заккарія та 22-річний Ніко фон Енгельман, які приїхали з Кельну, орендували будинок у Венеції. У день аварії, 3 жовтня, пара запізнилася на автобус, який від'їжджав о 19:30, що й зберегло їм життя.

"У мене сироти по шкірі, коли я думаю про те, що ми могли б сісти на той автобус. Ми безперечно бачили людей в автобусі за сніданком. Можливо вони були нашими сусідами", — розповіла Софія Заккарія.

Жахлива ДТП у Венеції. Фото: t.me/BILD_Russian

Подружжя з Гайденгайм-на-Бренці, що вНімеччині, з однорічною дочкою Сарою теж відпочивали в Венеції. 31-річна Еміне та 30-річний Ферхат повинні були повертатися тим же автобусом о 19:30.

"Була Ліга чемпіонів, я хотів переглянути гру. Але ми запізнилися на автобус на дві хвилини. Я налаяв дружину, що не зможу подивитися гру через неї", — розповів Ферхат.

Жахлива ДТП у Венеції. Фото: t.me/BILD_Russian

Нагадаємо, що біля Венеції сталася ДТП, внаслідок якої загинула щонайменше 21 людина, ще 18 отримали поранення. За попередніми даними, серед загиблих є і п'ятеро українців.