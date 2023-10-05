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Ужасное ДТП в Венеции: как опоздание на две минуты спасло жизнь

5 октября 2023 04:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ужасное ДТП в Венеции: как опоздание на две минуты спасло жизнь
22-летний Нико фон Энгельман и 23-летняя София Заккария, которые опоздали на автобус, попавший в ужасное ДТП. Фото: t.me/BILD_Russian
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пара из Германии опоздала на автобус, попавший в ужасную аварию в Венеции, и спаслась. Таким образом, неблагоприятные обстоятельства, заставившие супругов задержаться, оказались большим везением.

Об этом сообщает BILD.

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Отмечается, что приехавшие с Кельна 23-летняя София Заккария и 22-летний Нико фон Энгельман арендовали дом в Венеции. В день аварии, 3 октября, пара опоздала на автобус, уезжавший в 19:30, что и сохранило им жизнь.

"У меня мурашки по коже, когда я думаю о том, что мы могли бы сесть на тот автобус. Мы бесспорно видели людей в автобусе за завтраком. Возможно, они были нашими соседями", — рассказала София Заккария.

Ужасное ДТП в Венеции
Ужасное ДТП в Венеции. Фото: t.me/BILD_Russian

Супруги из Хайденхайм-ан-дер-Бренца в Германии с годовалой дочерью Сарой тоже отдыхали в Венеции. 31-летняя Эмине и 30-летний Ферхат должны были возвращаться на том же автобусе в 19:30.

"Была Лига чемпионов, я хотел просмотреть игру. Но мы опоздали на автобус на две минуты. Я наругал жену, что не смогу посмотреть игру из-за нее", — рассказал Ферхат.

Ужасное ДТП в Венеции
Ужасное ДТП в Венеции. Фото: t.me/BILD_Russian

Напомним, что возле Венеции произошло ДТП, в результате которого погиб по меньшей мере 21 человек, еще 18 получили ранения. По предварительным данным, среди погибших есть и пятеро украинцев.

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