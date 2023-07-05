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Заступник командира "Азову" Калина вдруге став батьком

5 липня 2023 11:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Заступник командира "Азову" Калина вдруге став батьком
Святослав Паламар разом із сином та дружиною. Фото: twitter.com/AzovstalFam
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 2 липня, в сім'ї заступника командира "Азову" Святослава Паламара з позивним "Калина" народилась донька. Дівчинку назвали Квітослава.

Про це повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

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У заступника командира "Азову" Калини народилась донька

Відомо, що 2 липня в Тернополі в родині заступника командира "Азову" Святослава "Калини" Паламара, який після російського полону тимчасово інтернований до Туреччини, та його дружини Антоніни народилася донечка, на ім'я Квітослава.

"Святослав та Антоніна стали батьками вже вдруге, у подружжя зростає син Лукʼян, який народився в Маріуполі у 2016 році", — йдеться у повідомленні.

В Асоціації привітали щасливих батьків з поповненням та сподіваються, що "Калина" зовсім скоро повернеться додому в Україні. 

Нагадаємо, 22 вересня минулого року 215 українських військових звільнили з російського полону. З них 108 — бійці "Азову".

Також ми писали, прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерал-лейтенанта Збройних сил РФ, який брав участь у бойових діях в Україні. Зокрема, за даними слідства, він керував штурмом заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Російського військового командира судитимуть заочно. 

Додамо, "Азовсталь" у Маріуполі називали містом у місті. Площа комбінату — 11 тисяч квадратних кілометрів, це п'ята частина Маріуполя. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на заводі працювали близько 11 тисяч людей.

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